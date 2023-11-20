15:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Драки, угрозы, оскорбления: в Волгограде пенсионерка получила травмы, отбивая собаку у службы отлова
Волгоградские волонтеры пожаловались на жестокие методы службы отлова собак.
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Служба городского отлова Волгограда снова оказалась в эпицентре скандала. Пожилая женщина получила травмы, пытаясь отбить старую собаку у сотрудников МБУ «Северное». А вот другая старушка сама побила работников костылем, защищая щенков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, конфликты между горожанами и отловщиками случаются все чаще и чаще.
Отлов закончился дракой.
Несмотря на все усилия властей, «собачий вопрос» по-прежнему не дает покоя жителям города-героя. Работа городского отлова вызывает у волгоградцев все больше недовольства. И ситуация только усугубляется. Порой на местах отлова случаются драки. Зоозащитники рассказали о вопиющем случае, в котором пострадала женщина. По словам очевидцев, 10 ноября в Поселке Кирпичного завода № 8 за собакой приехала служба отлова. Местные жители построили для бездомных животных большую будку и не собирались отдавать питомцев.
Как выяснилось, для службы отлова это «проблемный адрес». Местная жительница Надежда действительно опекает нескольких бездомных собак и считает их своими. Когда приезжает служба отлова, она буквально хватается за сердце. Переживают и соседи, которые подкармливают животных.
— Присутствую на отлове, где постоянно происходят драки, — комментирует сотрудница горотлова, снимающая происходящее на видео.
— Я вас умоляю! Они у нас щенков увозят… Зачем вы это делаете? — задыхается пенсионерка и просит людей помочь защитить ее любимицу Линду, которая прожила во дворе многоэтажки13 лет.
Особенно обыватели возмущены жестокостью, с которой сотрудники горпитомника ловят животных. Так, волонтеры рассказали, как в старую собаку по кличке Линда, забившуюся в построенную жителями многоэтажки будку, несколько раз выстрелили снотворным, а затем пытались вытащить петлей. О судьбе собаки ничего неизвестно. Еще одна старая собака, по утверждениям зоозащитников, от подобных методов отлова погибла на месте.
Но это еще полбеды. Сама Надежда получила травмы после встречи с отловщиками и обратилась в больницу.
— Они меня хотели через забор выкинуть и угрожали. Набросились на меня. За меня соседи заступились. Я сердечница, ко мне 3 ноября скорая приезжала, — жалуется Надежда. — Моя собака Линда старенькая, у нее даже зубов нет. Кого кусать?
В больнице у женщины диагностировали травму головы, кровоподтеки и ссадины на руках, а также резаные раны — женщину ударили ногой, и она упала на металлический лист. По словам Надежды, она намерена добиваться справедливости.
— Этих собак давно чипировали, вакцинировали. Они добрые, никого не трогают. Наоборот, защищают наш дом от воров. Этих животных уже не в первый раз увозят, — сетует Надежда.
Зоозащитники крайне обеспокоены тем, что иногда отловщики повторно увозят собак со своими же бирками.
— Отлов не предоставил документов на отлов собак, у них должны были быть наряды на каждое животное. Если приехали забирать пса по жалобе, должны были предъявить копию справки о покусах, такой предоставлено не был. Документов, подтверждающих, что ловцы могли стрелять из духовых ружей, тоже не предоставили. Ловцы должны иметь профессию кинолога или ветеринара, чтобы отстреливать бездомных собак. Также отловленные собаки имели бирки Городского отлова МБУ «Северное». Животные проходили все манипуляции по программе ОСВВ около двух лет назад. На это были выделены бюджетные деньги ранее. Федеральный закон запрещает забирать собак с бирками, ошейниками и другими несмываемыми метками, — заявили о своей позиции волонтеры.
Набросилась с костылем на сотрудников отлова.
Достается и самим отловщикам. Так, приехав на улицу Тулака, работники МБУ попали под раздачу — уже другая женщина набросилась на них с костылем, пытаясь защитить маленьких щенков.
— Отойди! Отойди отсюда, не трогай моих кутят! Это мой кутенок! — на видеозаписи пенсионерка кричит на сотрудников службы отлова, затем вырывает одного из щенков.
— Вы его сейчас порвете! — кричит другой сотрудник горотлова. Он же снимает видео.
— Отойди! — в адрес работников посыпались нецензурные оскорбления. — Опустились до отлова собак!
Работники смеются.
— Мы к вам еще приедем, — обещают они.
Волонтеры обратили внимание на то, что отловленные щенки «бесследно исчезают».
— Вы посмотрите, без объяснения причин забирают. Могли бы с бабулей договориться. Ведь оттуда могли увезти, простите, труп этой женщины — она пожилая, на нервах, с этой палкой… Я смотрела и плакала, — рассказала волонтер Ирина. — Им нужны щенки, они забирают именно щенков, вырывают прямо из рук вот таких бабушек! На каком основании? Зачем им щенки сдались? Они разве опасны? Мы уверены, что щенков забирают, чтобы заработать деньги. Эти животные умирают через пару недель от чумы, а их помечают, как стерилизованных. Это просто жестокое обращение! Нам ни разу щенков н показывали. Где они? Вспомните, в 2021 году был скандал со скотомогильниками с десятками собак у горпитомника, так теперь у них есть крематор. Зачем городскому отлову крематор? — вопрошают зоозащитники.
КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ:
10 ноября 2023 года на основании заявок жителей специалисты выехали на территорию ул. п. Кирпичного завода № 8 для осуществления отлова безнадзорных собак. В ходе данных мероприятий пожилая женщина всячески препятствовала работе специалистов. В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» сотрудники забрали четыре особи и отвезли их на базу муниципального предприятия для прохождения комплекса процедур по вакцинации, стерилизации и чипированию. После чего собаки будут возвращены в естественную среду.