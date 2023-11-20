15:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке закрыли разрушенную ураганом школу
Дети будут учиться дистанционно, потом их распределят по соседним школам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Новокузнецка принял решение закрыть школу № 83 в Орджоникидзевском районе.
«Еще один ураган, и крыши не будет» — прокомментировал разрушение во время объезда мэр Сергей Кузнецов.
Значительные повреждения заметны не только снаружи. Изнутри в актовом зале образовалась сквозная дыра в потолке.
Здание 1949 года постройки опасно эксплуатировать, оно нуждается в ремонте.
428 учеников из школы № 83 пока будут учиться в дистанционном режиме. Затем их распределят по соседним образовательным учреждениям — это школы № 61 и № 60, уточняет городской портал city-n.
Раньше планировалось начать ремонт здания в 2025 г. по программе «Моя новая школа». Глава Новокузнецка пообещал обратиться к губернатору Сергею Цивилёву с просьбой ускорить ремонт и начать его в 2024 г.
Сильнейший ветер накануне, 19 ноября, бушевал по всей Сибири. Мы писали, что в Новокузнецке на машину упал тополь, из-за чего погибло два человека. В Беловском районе сорванной крышей от урагана убило 66-летнего сторожа.