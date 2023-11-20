16:01 (мск), источник: АиФ Самара
21 ноября в Самаре ожидается ледяной дождь
Об этом сообщает МЧС России по Самарской области.
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В Самаре 21 ноября ожидается ледяной дождь, мокрый снег и гололед. По информации МЧС России по Самарской области, завтра водителям лучше не садиться за руль, поскольку ситуация на дороге будет опасной: налипания мокрого снега и усиление ветра до 20 метров в секунду.
Отметим, что ФГБУ «Приволжский УГМС» объявили желтый уровень опасности.
Напомним, что на улицы Самары уже выехала снегоуборочная техника.