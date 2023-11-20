15:53 (мск), источник: АиФ Уфа
Уфимка заняла 3 место на международном конкурсе красоты в Китае
Уфимка заняла 3 место на международном конкурсе красоты в Китае. 22 — летняя Софья Ким стали призером конкурса Miss FriendShip International 2023.
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Как рассказала девушка, всего в конкурсе принимали участие 60 девушек. На протяжении месяца они жили в городах КНР, участвовали в различных съемках, благотворительных и интеллектуальных мероприятиях. На конкурс девушка отобралась как «Вице-Мисс Россия» и «Вице-Юная Краса России». В рамках мероприятий сумела показать свой танцевальный талант — с детства занималась спортивными бальными танцами, а также национальные костюмы. Один из них был стилизован под русский народный, а второй — под наряд Екатерины Великой.
Сообщается, что главную корону конкурса завоевала модель из Китая, второе — представительница Бразилии, а третье — России.
Девушка признается, что занимается моделингом с 14 лет. Это был второй ее международный конкурсом. Ну, а в будущем она планирует представить страну на «Мисс Вселенная».