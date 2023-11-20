Казанцам напомнили номера горячих линий по уборке снега

— Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7 (843) 223−22−23;
— Вахитовский и Приволжский районы: +7 (843) 223−21−11;
— Кировский и Московский районы: +7 (843) 223−29−99;
— Советский район: +7 (843) 223−20−00 и +7 (843) 295−77−05;
— префектура «Старый город»: +7 (843) 223−28−88.
Также обратиться с вопросом об уборке двора можно в управляющую компанию, по номерам +7 (843) 236−41−23 или 063, в Комитет ЖКХ по телефону +7 (843) 223−19−22.
Оставить замечание можно в боте «Моя Казань» в категории «уборка снега».
Ранее «Татар-информ» сообщал о штормовом предупреждении из-за ухудшения погоды 20 и 21 ноября.