В Роспотребнадзоре заявили, что от телефона можно заразиться стафилококком

По данным исследований, человек проверяет свой телефон порядка 96 раз в день, или раз в 10−12 минут. Как правило, человек берет смартфон грязными руками, подносит к лицу во время разговора. Некоторые не расстаются с гаджетом даже в туалете. Вот только если после посещения уборной люди моют руки, то телефон всегда откладывается в сторону.
Часто телефон передается в руки других людей — развлечь забавным видео, показать код кассиру в магазине. При этом устройства протираются редко или вовсе не протираются, так как существует страх повредить устройство.
«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — предупреждают в Роспотребнадзоре.
Среди прочего, от смартфона можно заразиться различными стафилококковыми инфекциями.
В ведомстве рекомендуют придерживаться двух правил, чтобы телефон не стал рассадником вирусов и инфекций.
Во-первых, соблюдайте гигиену рук. После посещения уборной мойте руки в течение 20 секунд и насухо протирайте их. Во-вторых, регулярно обрабатывайте смартфон антисептическими средствами, особенно места, соприкасающиеся с лицом. Лучше всего использовать средства на основе спирта, а при наличии чехла обрабатывать его отдельно.
«Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня», — передает рекомендации Роспотребнадзора портал «ДокторПитер».
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