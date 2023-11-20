Главное
Главные новости к вечеру 20 ноября
17:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Роспотребнадзоре заявили, что от телефона можно заразиться стафилококком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. Смартфон — самая грязная вещь, к которой мы прикасаемся ежедневно. Еще несколько лет назад ученые выяснили, что на смартфоне скапливается в 10 раз больше бактерий, чем на унитазных сидениях. В Роспотребнадзоре объяснили, как часто нужно протирать свой телефон.

По данным исследований, человек проверяет свой телефон порядка 96 раз в день, или раз в 10−12 минут. Как правило, человек берет смартфон грязными руками, подносит к лицу во время разговора. Некоторые не расстаются с гаджетом даже в туалете. Вот только если после посещения уборной люди моют руки, то телефон всегда откладывается в сторону.

Часто телефон передается в руки других людей — развлечь забавным видео, показать код кассиру в магазине. При этом устройства протираются редко или вовсе не протираются, так как существует страх повредить устройство.

«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Среди прочего, от смартфона можно заразиться различными стафилококковыми инфекциями.

В ведомстве рекомендуют придерживаться двух правил, чтобы телефон не стал рассадником вирусов и инфекций.

Во-первых, соблюдайте гигиену рук. После посещения уборной мойте руки в течение 20 секунд и насухо протирайте их. Во-вторых, регулярно обрабатывайте смартфон антисептическими средствами, особенно места, соприкасающиеся с лицом. Лучше всего использовать средства на основе спирта, а при наличии чехла обрабатывать его отдельно.

«Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня», — передает рекомендации Роспотребнадзора портал «ДокторПитер».

Ранее «Телеканал 360» рассказывал, в течение какого времени нужно проветривать помещение, чтобы избавиться от распространенных возбудителей респираторных заболеваний.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиян ожидает очередной рост цен на технику и автомобили
В Карелии на границе с Финляндией убрали пункт обогрева: причины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта