16:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Гоцанюк: электроснабжение в Крыму полностью восстановят в течение двух суток
Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.
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В течение двух суток нарушенное непогодой электроснабжение в Крыму будет восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, передает Крымское информационное агентство.
Напомним, по состоянию на 9 утра 20 ноября без света оставались около 8600 потребителей. Аварийно-восстановительные бригады трудятся круглосуточно, однако сохраняющаяся непогода затрудняет работы.
В работах задействованы 474 сотрудника экстренных служб и 168 единиц техники.