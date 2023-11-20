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16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Гоцанюк: электроснабжение в Крыму полностью восстановят в течение двух суток

Аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно.

Источник: Комсомольская правда

В течение двух суток нарушенное непогодой электроснабжение в Крыму будет восстановлено в полном объеме. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, передает Крымское информационное агентство.

Напомним, по состоянию на 9 утра 20 ноября без света оставались около 8600 потребителей. Аварийно-восстановительные бригады трудятся круглосуточно, однако сохраняющаяся непогода затрудняет работы.

В работах задействованы 474 сотрудника экстренных служб и 168 единиц техники.

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