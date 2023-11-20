17:06 (мск), источник: MOS.Ru
Более миллиона жителей столицы получили карту москвича в этом году
Она предоставляет своим владельцам целую систему городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей.
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Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям и дает персональный доступ к городской инфраструктуре. Она является верным спутником во многих сферах — от социальной до культурной.
Карта предоставляет своим владельцам целую экосистему городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей. Их набор соответствует потребностям каждой категории держателей.
Ее могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, дети и родители в многодетной семье, ветераны, москвичи с инвалидностью и другие представители льготных категорий.
Всего на сегодняшний день карта москвича есть почти у пяти миллионов жителей столицы. В 2023 году ее держателями стали более миллиона горожан. Обладательница миллионной карты — 36-летняя многодетная мама Виктория Рогачева.
Большинство держателей карты москвича имеют возможность бесплатного или льготного проезда в городском транспорте и пригородных поездах. Кроме того, карту можно использовать для получения скидок у более чем 8,5 тысячи партнеров программы лояльности — магазинов, аптек, кафе, культурных, спортивных и развлекательных учреждений и других. Она позволяет также записываться к врачу через терминалы в поликлинике и брать книги в библиотеках, если предварительно привязать ее к единому читательскому билету.
Школьники и учащиеся колледжей могут использовать карту для прохода в учебные заведения, оплаты питания в столовой и бесплатного посещения более 100 музеев и выставочных залов Москвы в рамках проекта Мэра Москвы «Музеи — детям».
Люди предпенсионного возраста и пенсионеры с ее помощью имеют возможность записаться на бесплатные занятия программы «Московское долголетие» более чем по 40 направлениям, среди которых программирование, спорт, иностранные языки, рисование.
Помимо этого, карта москвича позволяет пользоваться социальным такси и получать адресную социальную помощь и услуги с помощью электронного социального сертификата.
В 2023 году возможность получить карту москвича появилась у детей, которые уже достигли семи лет, но еще обучаются в дошкольных образовательных учреждениях. Как и карта москвича для учащихся, она дает право на льготный проезд в городском транспорте, может использоваться в качестве полиса обязательного медицинского страхования и единого читательского билета в столичных библиотеках, а также для получения скидок на товары и услуги партнерской сети.
Для оформления карты москвича необходимо заполнить заявление на портале mos.ru. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. В случае необходимости заполнить и подать онлайн-заявление можно самостоятельно в офисах «Мои документы» в зоне электронных услуг.
Родители первоклассников могут оформить карту москвича для своих детей в упрощенном порядке — с помощью смарт-услуги на портале mos.ru. Перед началом учебного года в их личные кабинеты поступают уже предзаполненные заявления. Нужно только проверить информацию, загрузить фотографию ребенка, уточнить, надо ли записывать полис ОМС школьника на карту москвича, и подтвердить оформление карты. В этом году такой возможностью воспользовались более 12,5 тысячи родителей первоклассников — на 25 процентов больше, чем в прошлом.
Карта москвича производится в течение 30 дней с момента подачи заявления. Жителю придет уведомление в личный кабинет на портале mos.ru, и он сможет забрать ее в выбранном центре госуслуг «Мои документы».
Проверить статус изготовления карты москвича и возможности получения временного единого социального билета можно онлайн: в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка статуса изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии