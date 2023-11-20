16:55 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 21 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Почему нужно есть холодец и ломать хлеб руками?
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21 ноября верующие вспоминают Михаила Архангела. Этот праздник считается у православных одним из наиболее значимых перед Рождественским постом. В народном календаре дата значится как Михайлов день: с ней наши предки связывали большое количество поверий и запретов. Их соблюдение помогало жившим в старину привлекать удачу и деньги, защищая себя и близких от болезней и прочих напастей.
Народные приметы на 21 ноября: что нельзя делать.
Михайлов день категорически не подходит для тяжелой работы. Физический труд лучше отложить хотя бы на сутки, в противном случае можно серьезно заболеть.
На Руси считалось дурным знаком хлопотать по хозяйству 21 ноября. Поэтому женщины старались решить все вопросы, связанные с уборкой или стиркой, накануне. То же касалось и рукоделия: согласно поверьям, в эту дату особую опасность представляют острые предметы, в том числе иголки и спицы. Из соображений безопасности в прошлом многие даже не пользовались ножами, садясь за стол. Хлеб, например, просто отламывали, чтобы не порезаться.
Некоторые дни народного календаря предусматривают запрет на водные процедуры. В Михайлов день старцы настоятельно не рекомендовали мыть голову. По их словам, с водой можно «вымыть свой ум».
В общении с окружающими следует проявлять тактичность и сдержанность. Даже если собеседник вас рассердил, не повышайте голос и не оскорбляйте его. Любая ссора, даже пустяковая, 21 ноября может перерасти в масштабный конфликт. Повздорив со своим знакомым или родственником, вы рискуете нажить себе врага.
Михайлов день не стоит проводить в магазинах и на рынках, если не хотите лишиться денег. Вас могут обмануть, продав некачественный товар. Также велик риск потери кошелька. Крупные приобретения окажутся неудачными, поэтому спешить с ними не стоит.
Не нужно торопиться и с принятием решений о выходе на новую работу, а также с покупкой билетов в дальние города и страны.
Народные приметы на 21 ноября: что можно делать.
Михайлов день верующие традиционно начинают с посещения храма. Они молятся о здравии близких, просят содействия в решении проблем, благодарят святых за помощь.
В старину этот праздник было принято отмечать, приглашая гостей и накрывая пышные столы. Дело в том, что уже через неделю начнется Рождественский пост, и люди старались порадовать себя и близких разнообразными яствами. Обязательно нужно приготовить что-то мясное, например, холодец. Наличие этого кушанья на пиру сулит богатство и сытую зиму.
Также наши предки варили пиво, чтобы угостить всех, кто заглянет к ним на огонек.
В этот день можно напомнить о себе родным и друзьям, с которыми вы давно не общались. Они будут рады вашему визиту или звонку.
Хорошо, если у вас получится помочь кому-либо делом или советом. Наши предки верили, что все добро, сделанное в Михайлов день, вскоре вернется в тройном размере. Обязательно нужно подать копеечку нищим. Отворачиваться от них нельзя, иначе в ваш дом может прийти беда.
Приметы о погоде на 21 ноября.
Погода в Михайлов день помогала жителям далекой старины делать прогнозы о том, что ждет их в будущем. Наблюдая за явлениями природы и отмечая изменения в поведении животных, люди могли понять, каким будет следующий месяц или даже сезон.
Например, мороз в утренние часы 21 ноября, по мнению наших предков, сулил снежный январь. А вот густой туман считался предвестником скорого потепления.
На морозную зиму указывает солнечная погода в Михайлов день. Если же будет пасмурно, то в декабре — феврале будет теплее обычного.
Именинники 21 ноября.
21 ноября именины отмечают Михаил и Марфа. Также надо поздравить Гавриила.