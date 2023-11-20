Как проводят фитосанитарный контроль в Узбекистане — обзор

«Предположим, предприниматель, желает экспортировать за рубеж яблоки из своего сада. На первом этапе, инспектор по внутреннему карантину приходит в сад, совершает осмотр и дает заключение о безопасности экспортоориентированной продукции. Далее, на втором этапе, из всего объёма продукции, минимум 5 кг яблок отбирается для экспертизы в фитосанитарную лабораторию. Если не обнаруживаются никакие карантинные организмы, то выдается заключение, что яблоки безопасны. Третий этап — осмотр в Центральной фитосанитарной лаборатории, где выдается международный сертификат, который признают во всем мире», — рассказала пресс-секретарь Агентства по карантину и защите растений Сабина Садинова.