17:11 (мск), источник: Клопс.ru
Когда передать показания и оплатить счета: как не задолжать за ЖКУ в Калининграде
«Клопс» разбирался, в какие сроки нужно рассчитываться с поставщиками.
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Сроки платы за свет, газ, воду и другие коммунальные услуги в Калининградской области зависят от их поставщика и определяются договором. Об этом «Клопс» рассказал директор регионального расчётного информационно-вычислительного центра «Симплекс» Дмитрий Васейко.
«Нужно понимать, что срок оплаты “до 10 числа” существует по закону, но определяется и договором с поставщиком коммунальных услуг. Там может быть иной срок предоставления платёжных документов и оплаты. ECOO придерживаются жёсткого срока до 10 числа, наши клиенты, так сложилось в Калининграде с 90-х годов, выставляют счета чуть позже — со сроком оплаты до 25 числа. Это “Калининградстеплосеть”, “Водоканал”, большинство управляющих организаций», — рассказал «Клопс» Дмитрий Васейко.
В жилищном кодексе на этот счёт есть пометка, согласно которой указана необходимость оплаты «до 10 числа, если договором управления не предусмотрено иного». Подобное законно.
«Нет никаких санкций из-за того, что человек не заплатил до 10, а внёс плату 15 или 20 — пеня начинается только с 31 дня просрочки», — говорит Дмитрий Васейко.
Он также рекомендует получать квитанции по электронной почте — такая услуга настраивается в личном кабинете «Симплекс».
За капитальный ремонт и вывоз мусора оплата фиксированная. Можно переводить деньги за услуги через сайт «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в разделе «Оплатить онлайн» до 25 числа. Вносить платежи за мусор возможно через личный кабинет на сайте ГП КО ECCO до 10 числа. Оплатить услуги УК в большинстве случаев нужно до 25.
Когда передавать показания счётчиков?
1. МП «Калининградтеплосеть» (подогрев воды).
«Получить сведения о начислениях за коммунальные услуги, произвести оплату, а также передать показания приборов учёта вы можете в разделе “Личный кабинет” на сайте ООО “РИВЦ Симплекс” по адресу www.simplex39.ru», — говорится на официальном сайте МП «Калининградтеплосеть».
Сделать это очень просто — достаточно следовать инструкции. Показания счётчиков нужно передать до 25 числа месяца, «следующего за истёкшим месяцем».
2. ГП КО «Водоканал» (холодная и горячая вода).
«Не забудьте оплатить квитанцию до 20 числа месяца, следующего за расчётным», — сказано на сайте предприятия.
Подробную инструкцию оплаты можно найти на сайте ГП КО «Водоканал».
3. «Россети Янтарь» (электроэнергия).
«Собственники жилых помещений могут передать показания индивидуального прибора учёта с 20 по 25 число включительно, и данные будут приняты к расчёту в текущем месяце», — сказано на сайте «Россети Янтарь».
4. «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
На сайте предприятия рекомендуют воспользоваться специальной формой «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
«Передавать показания газового счётчика необходимо до 25 числа каждого месяца. В соответствии с законодательством начисления на оплату газа выставляются вне зависимости от того, переданы или не переданы показания счётчика. Передайте актуальные показания, и вам будет автоматически сделан перерасчёт», — говорится на сайте предприятия.
Оплатить газ без комиссии предлагается через личный кабинет физического лица на сайте «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Калининградцам назвали ресурсы для эффективного решения коммунальных проблем. Приложения можно легко установить на телефон.