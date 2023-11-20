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17:44 (мск), источник: Клопс.ru

«До −20 в феврале»: калининградский синоптик уточнил прогноз на предстоящую зиму

Погода будет изменчивой.

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Источник: vk.com/overhear_vkamenske

Зима в Калининградской области будет изменчивой. Прогнозами с «Клопс» поделился инженер Калининградского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Виктор Будовый.

«Первую половину зимы характеризует неустойчивая погода с резкими скачками температуры. Солнечные и морозные дни будут сменяться более тёплыми и слякотными», — рассказал Будовый.

Эксперт пояснил, что на погоду в декабре и первой половине января влияют сменяющие друг друга атлантические циклоны и скандинавские антициклоны.

«В последний месяц зимы ожидаем до −20. Регион попадёт во власть антициклонов, что принесёт солнечную и морозную погоду», — пообещал эксперт.

Холода долго не задержатся, и уже с приходом марта в области начнёт постепенно теплеть.

В конце ноября в Калининградской области впервые за эту осень выпадет снег, который пролежит несколько дней.

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