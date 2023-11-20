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18:54 (мск), источник: Don24.ru

На фронте появились мотовездеходы, которые в Ростове показали Путину

Ростовская область, 20 ноября 2023. DON24.RU. В Херсонской области на передовой замечены боевые мотовездеходы, которые недавно в Ростове демонстрировали Путину. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Речь идет о мотовездеходах Desertcross 1000−3, которые выпускаются в Китае, пояснил Коц.

Масштабные закупки Desertcross организовало Министерство обороны РФ. На сегодня в российские войска в зоне спецоперации направлено 537 мотовездеходов. Планируется поставка еще 1590 штук, уточнили в ведомстве.

Использовать мотовездеходы планируют для проведения рейдов дозорных и разведывательных групп, доставки снаряжения, боеприпасов и эвакуации раненых.

Для решения подобных задач эти юркие машины подходят идеально. Простые и дешевые вездеходы применяются там, где сложно или нецелесообразно использовать тяжелые грузовики.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, эти машины были показаны президенту Владимиру Путину во время его визита в штаб Южного военного округа в начале ноября.

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