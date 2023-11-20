На фронте появились мотовездеходы, которые в Ростове показали Путину

Речь идет о мотовездеходах Desertcross 1000−3, которые выпускаются в Китае, пояснил Коц.
Масштабные закупки Desertcross организовало Министерство обороны РФ. На сегодня в российские войска в зоне спецоперации направлено 537 мотовездеходов. Планируется поставка еще 1590 штук, уточнили в ведомстве.
Использовать мотовездеходы планируют для проведения рейдов дозорных и разведывательных групп, доставки снаряжения, боеприпасов и эвакуации раненых.
Для решения подобных задач эти юркие машины подходят идеально. Простые и дешевые вездеходы применяются там, где сложно или нецелесообразно использовать тяжелые грузовики.
Как говорится в сообщении на сайте Кремля, эти машины были показаны президенту Владимиру Путину во время его визита в штаб Южного военного округа в начале ноября.