17:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Новогодние детские представления 2023−2024 в Воронеже: афиша, расписание
Подробная афиша новогодних елок 2023−2024 в Воронеже. Мы подскажем, где купить билеты на детские представления.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КУДА СВОДИТЬ РЕБЕНКА НА ЕЛКУ В ВОРОНЕЖЕ.
Новый год — без преувеличения, самый любимый праздник у всех. И когда до него всего полтора месяца, пора подумать, куда сводить ребенка на елку, ведь билеты на праздничные представления раскупают очень быстро. «Комсомолка» сделала подробную афишу по новогодним спектаклям для детворы разных возрастов.
ТЕАТР КУКОЛ.
В кукольном театре в эти каникулы детвору ждут пять спектаклей. Перед ними будут проводить новогоднюю интермедию «Раз! Два! Три! Елочка, гори!». О своей подготовке к главному зимнему празднику в сказочной истории расскажут Василиса Премудрая и Иван-царевич, Баба-Яга и Леший, а еще — китайцы и самый настоящий Дракон! Именно он принесет удачу и успех в следующем году. Новогодний праздник у елки будет проходить с 21 декабря по 8 января перед каждым спектаклем.
«Волшебная лампа Аладдина» (4+) — классический сюжет из сказок «Тысячи и одной ночи» о пылкой и светлой любви бедного Аладдина и красавицы Будур с участием алчного Визиря и всемогущего джина Кашкаш в постановке на ширме с настоящими «кукольными» эффектами. 21, 22 и 23 декабря в 10.00 и 13.00.
«Золотой цыпленок» (4+) — музыкальный спектакль о силе родительской и, прежде всего, отцовской любви — когда сердце некогда злого и страшного серого Волка тает от ласки маленького Петушка. 24, 25 и 26 декабря в 10.00 и 13.00.
«Денискины рассказы» (6+) — когда Дениска Кораблев и Мишка Слонов стали космонавтами и во время полета вспоминают о своих детских проделках и приключениях. 27, 28 и 29 декабря в 10.00 и 13.00.
«Сказка про Ежика и Медвежонка» (4+) — атмосферный музыкальный спектакль по сказкам Сергея Козлова «Слон», «Радость», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Как слон ходил в гости к Ежику». 30 декабря в 10.00 и 13.00, 31 декабря в 10.00, 2, 3 и 4 января в 10.00 и 13.00.
«Солнышко и снежные человечки» (2+) — о снеговичках, которые рискуя растаять раньше времени, идут просить Солнце прийти как можно скорее, чтобы спасти мерзнущих зверят. 5, 6, 7 и 8 января в 10.00 и 13.00.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА.
Новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки пройдут в театре оперы и балета с 27 декабря по 8 января в 11.00.
2 января в афише музыкальная сказка «Аленький цветочек» (6+).
3 января — музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка» (6+).
4 января — музыкальная сказка «Людвиг и Тутта» (6+).
5 января — балет-сказка «Красная Шапочка» (0+).
6 января — музыкальная сказка «Золотой цыпленок» (6+).
8 января — балет «Продавец игрушек» (6+).
С более взрослыми детьми можно посетить вечерние новогодние представления, перед их началом в театральном фойе будет звучать живая музыка. Спектакли пройдут по будням в 19.00, по выходным в 18.00, а 31 декабря — в 17.00.
22 декабря и 8 января — балет «Продавец игрушек» (6+).
23, 24 декабря и 6 января — опера «Ночь перед Рождеством» (6+).
ТЕАТР ДРАМЫ.
В Кольцовском театре в дни каникул перед спектаклями детей ждет представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята вместе со сказочными персонажами отправятся в увлекательное новогоднее путешествие с хороводами, песнями и загадками.
29 декабря в 12.00, 4 и 5 января в 15.00 сказка «Звездный мальчик» (6+) — волшебная зимняя сказка Оскара Уайльда о добре и зле, красоте и жестокосердии, искуплении и прощении.
2, 3, 7 и 8 января в 9.00 спектакль «Чук и Гек» (6+) — трогательное путешествие двух мальчиков, едущих с мамой из Москвы в глухую тайгу по мотивам рассказов Аркадия Гайдара.
ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ.
«Маленький принц» (6+). Актер Антон Шагин, один из самых ярких артистов молодой труппы театра «Ленком», прочитает в лицах сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» под аккомпанемент симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Музыканты исполнят «Послеполуденный отдых фавна» и «Облака» Дебюсси, вдохновенный Вальс и трогательную «Павану на смерть инфанты» Равеля, а также завораживающую «Пляску смерти» и пестрый «Карнавал животных» Сен-Санса. 27 декабря в 19.00.
«Щелкунчик» (0+) — история о Щелкунчике, Мышином короле, доброте, отваге и благородстве, приснившаяся девочке Маше в Рождественскую ночь. Атмосфера праздника и тайны, чудесные превращения и ожившие игрушки в новом балетном прочтении захватывают зрителей с самого начала. Новогодний сказочный балет в двух актах на музыку Чайковского по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана покажут студенты Воронежского хореографического училища. 29 и 30 декабря в 11.00 и 14.00.
«Тайна волшебного кольца» (0+). Новогодний спектакль-мюзикл по мотивам народной сказки о добром малом Семене, который путешествуя, спасает собаку и кота от гибели, за что получает шкатулку с кольцом, исполняющим любые желания. Оно поможет герою спасти царевну и обдурить разбойников. 2, 3 и 4 января в 11.00 и 14.00.
«Теремок» (0+). Музыкальный спектакль для самых маленьких по сказке Маршака. Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петя-петушок поют, танцуют в своем волшебном домике и дружно противостоят козням Лисы, Волка и Медведя. 5 января в 11.00, 14.00 и 17.00 и 6 января в 11.00 и 14.00.
АРТ-ЦЕНТР «ПРОГРЕСС».
«Каштанка» (7+). Центр «Прогресс» приглашает детей и взрослых в зимнее путешествие по снежному городу, в котором потерялась и заново нашла свое счастье молодая рыжая собака, очень похожая на лисицу. Один из любимейших рассказов Чехова будет воплощен на сцене режиссером Михаилом Бычковым с помощью разных театральных приемов: здесь найдется место и игровому театру, и театру теней, и цирку, и необычным куклам и объектам. 23, 26, 27, 28, 29, 30 декабря и 2, 3, 4, 5, 6 января в 13.00 и 15.30 и 7 января в 12.00.
ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕАНАРИУМ.
В Воронежском океанариуме ребят от 4 до 10 лет ждут новогодние представления с любимыми героями, подводным Дедом Морозом, бумажной дискотекой, мастер-классом «Новогодняя игрушка» и прогулкой по океанариуму. А для самых маленьких гостей 2−3 лет подготовили специальную интерактивную программу с подарком.
«Сказка под елкой» — программа для самых маленьких гостей 2−3 лет. Малыши перенесутся в снежную сказку, где встретят невероятно добрых героев — помощников самого Деда Мороза! Вместе они «слепят» снеговичков, пройдут сквозь метель, разучат волшебную мелодию зимы, украсят новогоднюю ёлочку и окажутся внутри большого волшебного шара. 23 декабря в 10:30, 27 декабря в 10:30, 2 января в 10:30, 6 января в 10:30.
«Полярные мишки» — эта программа рассчитана на детей 4 — 6 лет. Вперед в новогоднее путешествие с Мишками на север к самому Главному Волшебнику! Ребятам предстоит пройти сквозь большие сугробы, сыграть в снежки, смастерить чудо-игрушку и устроить полярную дискотеку в честь новогоднего праздника. 23 декабря в 13:00, 24 декабря в 10:30, 28 декабря в 10:30, 4 января в 10:30, 6 января в 13:00.
Программа «Похититель подарков» для детей 7−10 лет. Зеленый ворчун решил украсть все подарки у детей, чтобы испортить новогодний праздник. Добрые эльфы вместе с ребятами должны остановить зловредного героя и научить его любить Новый год! Для этого им нужно стать дружной командой, проявить смекалку и ловкость. 23 декабря в 16:00, 24 декабря в 16:00, 28 декабря в 16:00, 4 января в 13:00, 5 января в 13:00, 6 января в 16:00. Подробности.
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ.
В Парке аттракционов Сити-парка «Град» вас ждут увлекательные новогодние представления с яркими героями и потрясающими ведущими и, конечно же, катания на аттракционах!
«Приключения Новогодика» (4−6 лет) — интерактивная программа, 2 этаж. Рецепт волшебного Нового Года знает каждый ребенок! Без главного ингредиента никак не обойтись… Приключения начинаются! Отважный герой отправляется на Карамельную планету, чтобы спасти Новый год. 22, 23, 24, 25 декабря в 12:00, 5 и 6 января в 12:00.
«Лайки для елки» (7−10 лет) — интерактивная программа, 1 этаж. «Всё. Решила в этом году не сиять, подарки не охранять, веточки свои сложить и радость новогоднюю не дарить!», — так сказала наша ёлка… Нужно срочно что-то предпринять! Помогите вернуть главный символ праздника и спасти Новый год! 22, 23, 24, 25 декабря в 14:00, 5 и 6 января в 14:00. Подробности.
КИДБУРГ.
В новогодние праздники в КидБурге царит особая атмосфера, а сказочные герои создают удивительное волшебное настроение. Ребят ждут новогодние представления, в которых надо разгадать множество запутанных историй, сразиться со злыми существами и познакомиться с Дедушкой Морозом.
История новогодних игрушек" (2−3 года) — волшебный спектакль для самых маленьких и их родителей. Первая в жизни елочки в уютном зале в небольшой компании и первое знакомство с городом профессий. Пока в сопровождении мам или пап. Малышам расскажут историю новогодних игрушек, которые потерялись и спешат вернуться к Дедушке Морозу с лесной опушки. Ведь никто не должен остаться без подарков в праздник. 23, 27, 28 декабря и 5, 6 января в 11:30 и 16:00.
Новогоднее приключения Кролика Тика и Дракоши Гоши (4−6 лет) — новогоднее представление в Театре КидБурга о Кролике Тике и Дракоше Гоше — символах уходящего и наступающего года. Они мечтают вместе с ребятами встретить волшебный праздник. 24, 27, 28 декабря в 12:30; 5, 6, 7 января в 10:15 и 12:30.
Новый год не вовремя (7−10 лет) — квест для ребят младшего школьного возраста. Чтобы помочь Хранителю вернуть установленный ход времени, команды ребят должны пройти испытания и выполнить задания. Только тогда долгожданная встреча с Главным волшебником состоится.
СЕМЕЙНЫЙ ПАРК «НЕЛЖА. РУ».
«Лесная резиденция Деда Мороза» (5+). В этой семейной программе детвору и родителей ждет театрализованное представление с новыми и уже полюбившимися героями, мастер-класс по росписи новогодних имбирных пряников, катание с горки на тюбах, чаепитие со сладостями и настоящее волшебство от Деда Мороза. С 1 декабря по 31 января. Подробности.
«По следам Деда Мороза» (7+). В этом году участников программы ждет встреча с известными персонажами зимних и новогодних историй. В преддверии нового года ребята вместе с инструкторами Школы юного путешественника отправятся в поход по волшебному лесу и станут участниками настоящего приключения. Во время путешествия дети познакомятся с навыками ориентирования в лесу, примут участие в настоящей экспедиционно-спасательной эстафете, подружатся со сказочными жителями леса и помогут им решить сложные задачи. Наградой для ребят станет встреча с настоящим Дедом Морозом, который пригласит их на чаепитие. Со 2 декабря по 8 января Подробности.
В «Малышковой гостиной Деда Мороза» (0+) детвору с родителями ждет трогательная история про белого, как снег, мишку и добрую полярную звезду. Юные зрители станут участниками спектакля, отправившись на далекий север, где все покрыто арктическими льдами, полюбуется северным сиянием, узнают, как важно слушать родителей. И, конечно, встретят самого настоящего Дедушку Мороза! Со 2 декабря по 13 января Подробнее.
НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ СТУДИИ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ BIG PARTY.
«Тайна шоколадной фабрики. Новые главы» (6+). Интерактивное шоу, поражающее своим масштабом. Ожившие 3D-декорации, проекции и спецэффекты переместят участников внутрь настоящей «шоколадной фабрики»! Харизматичный Вилли Вонка и уморительные Умпа-лумпы представят впечатляющее до мурашек, волнующее до слез и искреннее до хохота шоу. Ребят ждут увлекательные головоломки и приключения вместе с профессиональными актерами и аниматорами. 2, 3, 4, 5 января, спортивный центр «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а).
«сНежные истории» (0+). Трогательный интерактивный спектакль про Ежика и Медвежонка и их зимних хлопотах. Малышей ждут чудеса в театре теней и кукольное мини-представление. Под музыку они будут рисовать песком и светом, строить башни из светящихся льдинок, учиться оставлять звериные следы на снегу и зажигать звездочки на зимнем небе. А из снежков слепят настоящую Снежную Бабу, которая превратится в Снегурочку. Маленькие зрители будут задействованы во всех историях и сами научатся творить чудеса. 30 декабря и 2, 3, 4, 5 января, ивент-пространство «Лофт» (ул. Ленина, 43).
«Альпака елка» (6+). Перуанский Дед Мороз — Папа Ноэль спешит, чтобы провести праздник в России и подарить сказку всем детям страны и ему нужна помощь ребят, чтобы объединить традиции двух стран и отпраздновать наступление Нового года! В программе: активные игры с аниматорами- «перуанцами», танцы, конкурсы и обнимашки с альпаками — гости смогут покормить и погладить животных. 30 декабря и 2, 3, 4, января, «Белый колодец», парк альпак (Воронежская область, Хохольский район, село Петино).
«Северные сказки от хаски» (6+). Здесь гостей ждут дружелюбные «хвостики» и самый необычный заполярный брат Деда Мороза — Чысхаан! Он спешит на встречу к ребятам, а им нужно подготовиться и выучить северные танцы и веселые традиции. Только, кажется, гость заблудился. Детям предстоит приложить усилия и зажечь северное сияние, чтобы подать опознавательный знак Крайне северному Деду Морозу! В программе: «хвостатый» квест, мастер-класс, игры и легенды крайнего севера. 30 декабря и 2, 3, 4, января, «Белый колодец», «Ошка парк» (Воронежская область, Хохольский район, село Петино). Подробности.
«Мороз Game» (12+). Большая подростковая баттл-вечеринка для средних и старших классов по мотивам известной компьютерной игры. Ребят ждут восемь испытаний разных форматов. В программе два часа веселья, мега-дискотека и безалкогольный бар, работа аниматоров, которые вовлекут каждого в игру и не дадут отсидеться в углу. С 21 по 29 декабря, спортивный центр «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а).
«Давай на спор» (12+). Вечеринка-тимбилдинг для средних и старших классов, где можно проверить себя и лучше узнать других. В программе: веселые челленджи, проверка на креативность и командность, а также дискотека. Команда, победившая в испытании, получает возможность бросить вызов соперникам со словами «Давай на спор» и выиграть его. С 16 по 29 декабря, ивент-пространство «Лофт» (ул. Ленина, 43). Подробности.
ВОРОНЕЖСКАЯ УСАДЬБА ДЕДУШКИ МОРОЗА.
Основная программа (3+). Во время путешествия гостей ждет театрализованная экскурсия по усадьбе с Иваном Царевичем и Василисой Прекрасной, интерактивная программа в Тереме Деда Мороза с традиционным русским чаепитием и веселыми играми. Участники посетят Избу Бабы Яги, где пройдут детективный квест и волшебный мастер-класс. А в финале починят главную кондитерскую машину на настоящей фабрике сладостей Деда Мороза. С 8 декабря по 8 января, база отдыха «Лукоморье» (Новоусманский район) Подробности.
Программа для малышей (0+). Специальная версия основной программы для самых маленьких гостей усадьбы. Оптимально для первого знакомства с главным новогодним волшебником. В этой программе: специальный сценарий, адаптированный для малышей до 6 лет, пониженный уровень громкости музыкального сопровождения и одинаковый возраст детей на спектакле. С 8 декабря по 8 января, база отдыха «Лукоморье» (Новоусманский район) Подробности.