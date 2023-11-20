18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 20 ноября
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Захарова назвала нацистским высказывание спикера Рады о русских
Руслан Стефанчук ранее заявил, что никаких русских нацменьшинств на Украине «нет и не может быть», а их права «должны быть ущемлены».
МИД России выразил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП
Обвинения в адрес России в подвозе мигрантов к границе, выдвинутые финской стороной, являются провокационными и нацеленными на дальнейшее обострение двухсторонних отношений.
В США допустили существенную задержку поставок F-16 на Тайвань
Поставку новых самолетов отложили «более чем на 15 месяцев из-за сложностей разработки программного обеспечения».
Аналитики спрогнозировали среднюю цену нефти на 2024 год
По мнению экспертов организации, снижение мирового спроса на сырье будет перекрыто ограниченным предложением.
Задержан замдиректора департамента Минприроды
Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай». Детали пока не раскрываются.