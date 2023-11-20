18:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Дожди и никакого снега: погода на декабрь в Крыму 2023
«Комсомолка» узнала, какой будет погода на декабрь в Крыму 2023.
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В этом году осень радовала жителей и гостей Крыма теплой и порой даже жаркой погодой. Но зима нагрянула незаметно, поэтому под конец ноября на полуострове выпал первый снег.
«Комсомолка» узнала, какой будет погода на декабрь в Крыму 2023.
По информации синоптиков, первый месяц зимы в Крыму не подарит теплых дней, как это сделал ноябрь. В начале декабря температура днем не поднимется выше 7. Однако обойдется без морозов. Минимальная температура будет зафиксирована лишь в центральной части Крыма. Термометр покажет всего −3°С. Таким образом, в декабре на полуострове будет гораздо теплее, чем в большинстве российских регионов.
Снега в декабре на полуострове можно не ждать. В этот период здесь чаще идут дожди. Моросящие осадки с сильным ветром займут почти треть месяца. Остальное время синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду.
Так, декабре 2023 в Крыму будет прохладно, но температура поднимется выше нуля и будет колебаться от +3 до +8 градусов Цельсия. Солнечных и теплых дней будет не так много, а влажность повысится до 80%.
Прохладная погода не станет помехой для любителей искупаться в море. Декабрьские показатели температуры воды практически ничем не будут отличаться от ноябрьских.
Черное море остывает медленнее Азовского, поэтому метеорологи обещают воду до 14 −15 градусов.