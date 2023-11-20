Проект года: какими рекордами может похвастаться БКЛ

Строительство БКЛ — самый масштабный проект за всю историю метростроения Москвы. В 2023 году он был признан лучшим в области транспорта и логистики в рамках 3-й премии Investment Leaders в категории «Инвестиции в инновации». Благодаря открытию Большой кольцевой линии у пассажиров появилось множество новых маршрутов, а вместе с тем и возможность сокращать время пути, подчеркнули в Дептрансе.
Запуск Большой кольцевой линии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина — главное транспортное событие в жизни столицы за последние 50 лет. Открытие новых станций дает мощный импульс развитию территорий: строится жилая и коммерческая недвижимость, развиваются малый бизнес и торговля, создаются новые рабочие места. Поэтому проект БКЛ затрагивает весь город и позитивно сказывается на жизни каждого москвича.
Максим Ликсутовзаммэра Москвы по вопросам транспорта
Проложить тоннели и возвести станции удалось всего за 10 лет, несмотря на непростые условия. В частности, работа велась под реками, плывунами и в районах плотной городской застройки. В среднем на каждую станцию ушло по два-три года. Масштабная стройка не останавливалась ни днем, ни ночью, в проекте были задействованы порядка 20 тысяч специалистов. При этом в пиковые периоды над возведением Большого кольца трудились свыше 11 тысяч человек в сутки. В итоге БКЛ получилось замкнуть в рекордно быстрые сроки.
Мировой лидер по протяженности
БКЛ является самым длинным метрокольцом в мире — 70 километров и 31 станция. Она связывает все платформы МЦК и МЦД, а также радиальные линии метро.
Масштабы, которыми может похвастаться Большая кольцевая, по-настоящему впечатляют. Площадь всех трех ее депо составляет около 44,5 гектара. Это больше, чем 62 футбольных поля, рассказал ранее мэр Москвы. Рекордной можно назвать и протяженность уложенных на линии кабелей: она достигает 25 тысяч километров. Этого хватит, чтобы обогнуть больше половины земного шара.
Другой рекорд, принадлежащий БКЛ, — самый длинный в московском метро эскалатор в 130 метров. Он возведен на станции «Марьина Роща» и обошел предыдущего рекордсмена, который установлен на «Парке Победы».
Помимо технических моментов, особое внимание уделили и дизайну БКЛ. Все ее станции имеют свой архитектурный облик. Например, дизайн «Терехово», «Рижской», «Марьиной Рощи», «Нагатинского Затона», «Мневников» и «Кленового бульвара» определяли на профильных международных конкурсах.
Уникальные материалы и технологии отделки
В отделке станций «Новаторская» и «Воронцовская» впервые в истории метрополитена применили кварцевый агломерат (искусственный камень), который отличается износостойкостью. С его помощью у архитекторов появилась возможность использовать широкий спектр цветов в дизайне.
Кроме того, при оформлении станций задействовали порядка 10 видов натурального камня. Например, облицовку стен выполнили при помощи балтийского гранита, саянского и полоцкого мрамора, а полы выложили камбулатовским, сибирским и шимановским гранитом.
Декор станций БКЛ не менее эффектен. Особое впечатление на пассажиров подземки производит «Нагатинский Затон». Для него специалисты выбрали технику интарсии по камню, которая является разновидностью инкрустации. В частности, в мраморе с помощью углублений, которые заполнены краской, изобразили рыб. Также станцию украшают 12 мозаичных панно с речными обитателями. Кого именно увековечат — выбирали при помощи исследования. Остановились на самых узнаваемых видах рыб, которые водятся в Нагатинском затоне. Среди них, например, окунь, щука и бычок.
Помимо изображений обитателей водоемов, архитекторы «поиграли» и с подсветкой эскалатора. На балюстраде светильники были расположены на разной высоте. В результате при отражении их в глянцевых стенах создается иллюзия речной пены.