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18:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Азовском районе подтвердили случаи заражения африканской чумой

В Новоалександровском поселении подтвердили случаи заражения африканской чумой.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе подтвердили случаи заражения африканской чумой. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

— Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Основная опасность состоит в том, что вакцины и методов лечения не существует, — говорится в сообщении.

Владельцам свиней рекомендовали вакцинировать животных, обрабатывать помещение для их содержания от клещей, вшей и блох. Кормить животных следует только качественным кормом. Если свинья все-таки подхватила инфекцию, то нужно сразу же сообщить в ветеринарное учреждение.

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