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19:38 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Отель Crowne Plaza в центре Минска закрылся на неопределенный срок

Crowne Plaza на столичной улице Кирова закрылась.

Источник: Смартпресс

Об этом сообщается на официальном сайте отеля.

«Уважаемые гости Краун Плаза Минск, мы вынуждены сообщить, что наш отель не будет оказывать гостиничные услуги начиная с 20 ноября 2023 г.», — говорится в сообщении.

«Сроки возобновления работы отеля на данный момент неизвестны», — добавили представители Crowne Plaza.

Crowne Plaza работала в Минске с 2008 года, став первым пятизвездочным отелем в белорусской столице.

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