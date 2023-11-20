19:38 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Отель Crowne Plaza в центре Минска закрылся на неопределенный срок
Crowne Plaza на столичной улице Кирова закрылась.
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Об этом сообщается на официальном сайте отеля.
«Уважаемые гости Краун Плаза Минск, мы вынуждены сообщить, что наш отель не будет оказывать гостиничные услуги начиная с 20 ноября 2023 г.», — говорится в сообщении.
«Сроки возобновления работы отеля на данный момент неизвестны», — добавили представители Crowne Plaza.
Crowne Plaza работала в Минске с 2008 года, став первым пятизвездочным отелем в белорусской столице.