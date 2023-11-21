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10:35 (мск), источник: Piter.tv

На маршруте № 7 в Петербурге начал курсировать новый электробус

Согласно данным производителя, машина с ночной зарядкой обладает запасом хода до 250 км.

Источник: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

В Петербурге стартовала тестовая эксплуатация электробуса УТТЗ-624201. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса» 20 ноября.

Электробус производства АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», который получил название «Электрогород», в рамках испытаний будет курсировать по маршруту № 7. Согласно данным производителя, машина с ночной зарядкой обладает запасом хода до 250 км, а ее вместимость составляет 67 человек. Для пассажиров с детскими колясками и лиц с ограниченными возможностями предусмотрен проем средней двери 1500 мм.

Электробус оснащен механической аппарелью, системой наклона кузова kneeling, функцией блокировки движения при открытых дверях и набором USB-разъемов для зарядки мобильных телефонов и гаджетов.

Пресс-служба «Пассажиравтотранса»

Ранее мы рассказывали о том, что по центру Петербурга начал курсировать электробус с ночной зарядкой.

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