20 ноября, новости Беларуси, источник: Office Life
В Минске полностью переделают еще один из парков
Старые здания, которые сейчас есть в парке, демонтируют.
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Парк им. 50-летия Великого Октября в Заводском районе столичные власти собираются обновить и сделать современным местом для активного отдыха. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.
После реконструкции здесь появятся скейт-парк, площадки для стритбола, волейбола и мини-футбола, веревочный городок.
Старые здания, которые сейчас есть в парке, демонтируют.
Для малышей поставят современный детский игровой комплекс, для родителей — зону отдыха.
Также в парке появится мобильная сцена, где можно будет проводить концерты.
Пока планируется, что обновленный парк заработает в июле 2024 года.
Также, напомним, в Минске активно строят новый парк им. Уго Чавеса в Каменной Горке.
Здесь будет современный скейт-парк из пяти площадок с трассой с трамплинами и виражами. Он будет соответствовать всем стандартам международных чемпионатов по скейтбордингу.
Для любителей активного отдыха здесь есть площадки для занятий паркуром и воркаутом, а также велодорожки. Для детей сделают снежные горки и игровые площадки, оборудуют места для пикников и настольных игр.
Также здесь появятся платные аттракционы.
Этот парк должен быть готов к апрелю 2024 года.