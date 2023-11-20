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20 ноября, новости Беларуси, источник: Office Life

В Минске полностью переделают еще один из парков

Старые здания, которые сейчас есть в парке, демонтируют.

Парк им. 50-летия Великого Октября в Заводском районе столичные власти собираются обновить и сделать современным местом для активного отдыха. Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

После реконструкции здесь появятся скейт-парк, площадки для стритбола, волейбола и мини-футбола, веревочный городок.

Старые здания, которые сейчас есть в парке, демонтируют.

Для малышей поставят современный детский игровой комплекс, для родителей — зону отдыха.

Также в парке появится мобильная сцена, где можно будет проводить концерты.

Пока планируется, что обновленный парк заработает в июле 2024 года.

Также, напомним, в Минске активно строят новый парк им. Уго Чавеса в Каменной Горке.

Здесь будет современный скейт-парк из пяти площадок с трассой с трамплинами и виражами. Он будет соответствовать всем стандартам международных чемпионатов по скейтбордингу.

Для любителей активного отдыха здесь есть площадки для занятий паркуром и воркаутом, а также велодорожки. Для детей сделают снежные горки и игровые площадки, оборудуют места для пикников и настольных игр.

Также здесь появятся платные аттракционы.

Этот парк должен быть готов к апрелю 2024 года.

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 В Минске полностью переделают еще один из парков
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