На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна

Он добавил, что при управлении использовалось адаптированное программное обеспечение и специальное оборудование. «Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна», — пояснил Казарин.
По словам вице-губернатора, ядром этих систем является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна.
«Также на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту», — сообщает компания-разработчик Sitronics Group.
Также система позволяет контролировать ситуацию дистанционному оператору, который в случае необходимости может взяться за ручное управление.
«Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне — первые испытания прошли успешно», — заметили в компании.