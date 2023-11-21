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09:47 (мск), источник: РИА Новости

На Неве прошли первые в России успешные испытания беспилотного электросудна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном прошли в акватории Невы, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Источник: РИА Новости

«На Неве провели первые в России успешные испытания речного электросудна без управления капитаном. Автономное электросудно российской ИТ-компании Sitronics Group прошло по заданной траектории в акватории Невы и осуществило маневры разворота».

написал Казарин в своем Telegram-канале

Он добавил, что при управлении использовалось адаптированное программное обеспечение и специальное оборудование. «Данные анализа окружающей обстановки передавались в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна», — пояснил Казарин.

По словам вице-губернатора, ядром этих систем является автономная навигационная система, в которой прокладываются маршруты и принимаются решения об изменении траектории движения судна.

«Также на электросудне предусмотрена система компьютерного зрения, которая оценивает обстановку с обзором 360 градусов на расстоянии до 10 морских миль. Она идентифицирует обнаруженные объекты и наносит их на электронную карту», — сообщает компания-разработчик Sitronics Group.

Также система позволяет контролировать ситуацию дистанционному оператору, который в случае необходимости может взяться за ручное управление.

«Изначально наша технология предназначалась для моря, и мы уже оттестировали решение на нескольких судах коммерческого морского флота, исполняем контракты по оснащению двух паромов, соединяющих Ленинградскую и Калининградскую области. А теперь мы продемонстрировали работу технологии на реке на собственном электросудне — первые испытания прошли успешно», — заметили в компании.

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