09:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Автоэксперт рассказал, сколько стоит поставить зимние шины в Ростове
Жителям Ростова рассказали, сколько стоит заменить зимние шины.
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Автоэксперт рассказал, сколько стоит поставить зимние шины в Ростове. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на автоэксперта.
В среднем стоимость смены шин в городе колеблется от 290 за одно колесо до 4500 рублей за весь комплект. Стоимость зависит от изначальных характеристик автомобиля. На выбор автовладельцам предлагают фрикционные «липучки» или «шиповки». Первые эффективны при сухой зиме, но не подходят во время гололеда, в отличие от шипованной резины. Специалисты рекомендуют жителям южных регионов выбирать первый вариант, так как зима в ЮФО достаточно мягкая.
Отметим, теперь ростовчанам стоит поспешить с заменой шин. Госавтоинспекция может назначить штраф в 500 рублей за отсутствие зимних покрышек с 1 декабря. Однако, в шиномонтаже пока наплыва клиентов нет.