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04:18 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

Россиян предупредили о повышении цен на Wildberries и Ozon

Из-за нового законопроекта о маркетплейсах может произойти рост цен на товары.

Источник: Freepik

Несколько маркетплейсов предупредили о возможном подорожании цен из-за нового законопроекта о регулировании работы интернет-магазинов. По словам представителей компаний, из-за инициативы продавцы будут вынуждены увеличивать стоимость товаров.

Помимо потенциального роста цен, из-за некоторых положений законопроекта может вырасти количество фальсификата и контрафакта на площадках. Такое опасение единодушно выразили представители Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркета» и AliExpress. В компаниях считают, что из-за депутатской инициативы они будут обязаны повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это, в свою очередь, повлияет на конечную стоимость товара.

«Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять. Первая реакция всех маркетплейсов будет заложить завышенные тарифы сразу на год», — пояснил заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев.

В конце сентября депутаты внесли в Думу поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», регулирующие работу маркетплейсов, пишет РБК (18+).

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