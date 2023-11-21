04:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 ноября
Тигра, убивавшего собак в Хабаровском крае, отправили в Москву.
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Амурского тигра, который в начале года повадился убивать собак в Вяземском, отправили в Москву. Хищникам просто нечего было есть, так как их основное «блюдо» — кабана — уничтожила чума свиней. Вот и пошли они искать пропитание и так вышли на населенные пункты.
В Хабаровске ищут пассажира, который пострадал от кулаков водителя-мигранта. Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях города завирусилось видео, на котором шофер избивает человека. Позже он извинился, а следователи теперь ищут пострадавшего.
В поселке Эльбан и Амурском районе Хабаровского края ввели карантин — у крупного рогатого скота обнаружили лейкоз. Это рак крови, который может проникнуть и в другие клетки животного, в том числе, заразить и молоко. Продавать такой продукт потом строго запрещено.