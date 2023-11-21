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03:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Родители с детьми могут получить до 50 тысяч рублей: новости вторника

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ФедералПресс. Многие российские семьи могут получить крупную сумму на карту при подаче специальных документов. Сумма варьируется от 6500 до 50000 рублей.

Источник: AP 2023

Как передает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей», речь идет о вычете по НДФЛ за оплату услуг репетитора. Однако для этого необходимо воспользоваться услугами организации или индивидуальных предпринимателей. Если услуги предоставляет самозанятый гражданин без статуса ИП, то налоговый вычет получить нельзя.

У организации, предоставляющей услуги, должна быть лицензия на образовательную деятельность, но необходимо заранее уточнить возможность получения вычета.

Для того, чтобы получить вычет, необходимо предоставить пакет документ:

  • Договор на оказание услуг репетитором.
  • Справка об очной форме обучения, если такая информация отсутствует в договоре.
  • Копия лицензии (если требуется) или выписка из ЕГРИП.
  • Документы, подтверждающие оплату услуг (чеки, квитанции, приходно-кассовые ордеры и т. д.).

Отметим, что родители также могут вернуть до 6500 рублей в год за расходы, связанные с очным обучением ребенка до 24 лет. Максимальная сумма вычета не может превышать 50000 рулей в год на одного ребенка.

Ранее «ФедералПресс» писал, что для пенсионеров старше 65 лет может появиться дополнительная выплата.

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