Родители с детьми могут получить до 50 тысяч рублей: новости вторника

Как передает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей», речь идет о вычете по НДФЛ за оплату услуг репетитора. Однако для этого необходимо воспользоваться услугами организации или индивидуальных предпринимателей. Если услуги предоставляет самозанятый гражданин без статуса ИП, то налоговый вычет получить нельзя.
У организации, предоставляющей услуги, должна быть лицензия на образовательную деятельность, но необходимо заранее уточнить возможность получения вычета.
Для того, чтобы получить вычет, необходимо предоставить пакет документ:
Отметим, что родители также могут вернуть до 6500 рублей в год за расходы, связанные с очным обучением ребенка до 24 лет. Максимальная сумма вычета не может превышать 50000 рулей в год на одного ребенка.
Ранее «ФедералПресс» писал, что для пенсионеров старше 65 лет может появиться дополнительная выплата.