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03:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Электроснабжение восстановили во всех населённых пунктах Иркутской области

Синоптики прогнозируют метели местами по региону 21 ноября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Электроснабжение восстановлено во всех населённых пунктах в Иркутской области. По сообщению Иркутского Гидрометцентра, 21 ноября местами по региону ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, возможны снег и метели. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует принять меры безопасности. Планируя туристический маршрут, ознакомьтесь с прогнозом погоды на данной территории, зарегистрируйте свою группу.

Не выходите на акваторию водоемов при неблагоприятном прогнозе.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо сообщить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Напомним, что мощный ураган обрушился на Сибирь 19 ноября. Были повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. Есть как пострадавшие, так и погибшие.

Вечером непогода добралась и до некоторых районов Иркутской области. Особенно стихия разбушевалась в Нижнеудинском, Тайшетском районах, а также в Братске. Местные жители поделились фото и видео с последствиями сильного ветра в соцсетях.

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