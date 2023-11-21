03:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Электроснабжение восстановили во всех населённых пунктах Иркутской области
Синоптики прогнозируют метели местами по региону 21 ноября.
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Электроснабжение восстановлено во всех населённых пунктах в Иркутской области. По сообщению Иркутского Гидрометцентра, 21 ноября местами по региону ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с, возможны снег и метели. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует принять меры безопасности. Планируя туристический маршрут, ознакомьтесь с прогнозом погоды на данной территории, зарегистрируйте свою группу.
Не выходите на акваторию водоемов при неблагоприятном прогнозе.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо сообщить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России «101».
Напомним, что мощный ураган обрушился на Сибирь 19 ноября. Были повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. Есть как пострадавшие, так и погибшие.
Вечером непогода добралась и до некоторых районов Иркутской области. Особенно стихия разбушевалась в Нижнеудинском, Тайшетском районах, а также в Братске. Местные жители поделились фото и видео с последствиями сильного ветра в соцсетях.