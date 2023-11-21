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03:12 (мск), источник: АиФ Владивосток

Новую зону платной парковки на Светланской до сих пор не оборудовали знаками

Дорожные знаки обещают установить в течение сегодняшнего дня.

Источник: Аргументы и факты

Городские службы не успели установить дорожные знаки платной парковки на Светланской. Парковка вдоль дороги здесь стала платной с сегодняшнего дня. Пока здесь только установили информационные таблички с расценками, сколько стоит здесь припарковаться.

Как сообщает городской портал со ссылкой на оператора платных парковочных пространств приморской столицы, необходимы дорожные знаки здесь установят в течение дня. Сегодня водителей, которые оставили машину на Светланскской и не оплатили парковку штрафовать не будут. А с завтрашнего дня на маршруты выйдут паркрайты, которые будут фиксировать номера нарушителей для наложения штрафов административными комиссиями.

Парковка вдоль дорог на Светланской стала платной с сегодняшнего дня. Соответствующее постановление мэрии вступило в силу сегодня. Час парковки на участке от Алеутской до Океанского проспекта будет стоить 150 рублей. На других участках припарковать машину можно за 50 рублей. Введение платной стоянки на Светланской не отпугнуло желающих оставить здесь свои машины. По меньшей мере пятая часть автомобилей уже стоят в новой зоне платной парковки со снятыми или закрытыми номерами.

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