В Финансовом университете назвали города с самым высоким качеством жизни в 2023 году

11:17 (мск), источник: Российская газета
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В Финансовом университете при Правительстве РФ подвели итоги мониторинга качества жизни в крупных российских городах. Он строится на опросах россиян, которые сами оценивают, где им жить комфортно, а где не очень. Об итогах мониторинга «Российской газете» рассказал руководитель проекта о качестве жизни в городах, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Алексей Николаевич, и где жить хорошо?
Алексей Зубец: Мониторинг, проводимый Финансовым университетом при Правительстве РФ, показал, что, по предварительным итогам 2023 года, городами с самым высоким качеством жизни стали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань.
Появились какие-то «новички»? Или это традиционная десятка городов-лидеров по качеству жизни?
Алексей Зубец: Да, например, Севастополь. За последние 8 лет в городе проделана огромная работа, и он теперь входит в число городов с самым высоким качеством жизни. В прошлом году его в лидерах еще не было, а в нынешнем вошел, и, думаю, закрепился в лидерах достаточно прочно.
А вообще много ли показателей, по которым оценивается качество жизни?
Алексей Зубец: Их достаточно много. Стараемся охватить все стороны жизни. В частности, наших респондентов, а это сами жители городов, просим оценить уровень своего материального благополучия и возможность покупать те или иные товары; доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом); качество медицинского обслуживания в городе; состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработку отходов; работу учреждений среднего и высшего образования; доступность культурных ценностей, включая литературу, театры, музеи, выставки; стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки; состояние дорожного хозяйства, включая сюда качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку; работу жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города. Также просим дать оценку работы городских властей; условий ведения бизнеса в городе — много ли жалоб на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки
Важно и понимать, насколько в городе распространено деструктивное поведение, которое может привести к потере здоровья или сокращению продолжительности жизни. Здесь речь идет о бытовом насилии, злоупотреблении алкоголем, распространенности самогоноварения, курении, мелкой преступности, о квартирных кражах, уличных нападениях, преступлениях против женщин сексуального характера,
Конфликтность общественных отношений — различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу объема и качества оказываемых финансовых услуг — это тоже важная сторона жизнедеятельности того или иного населенного пункта.
Помимо этого, при анализе качества жизни также принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность.
Внушительный список. И как удается свести все эти показатели воедино?
Алексей Зубец: Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитывается по результатам социологического мониторинга, а также на основании открытой статистики по городам России. В рамках социологического мониторинга оценки состояния городского хозяйства делаются на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе.
У вас есть интересный пункт про самогоноварение. О чем он говорит: чем больше гонят самогона, тем хуже жизнь в городе?
Алексей Зубец: Да, это так. Чем чаще люди отвечают, что в их городе широко распространено изготовление самодельного алкоголя, тем больше его нелегальный оборот со всеми вытекающими социальными последствиями. Но с точки зрения экономики это не главное. Производя и потребляя самодельный алкоголь, люди пытаются сэкономить, и именно поэтому развитие самогоноварения — это показатель экономического неустройства. Но в этом году, могу вас уверить, производство и потребление самовольного самодельного алкоголя в стране упало. Что еще раз говорит о том, что страна экономически чувствует себя лучше. Изготовление самогона — дело хлопотное, и если у людей есть деньги, они в основном предпочитают легальный алкоголь. А еще из деструктивного поведения нас, например, интересует распространенность курения, неаккуратное вождение, которое приводит к дорожным авариям, употребление нецензурной лексики и многое другое. Если люди разговаривают матом, можно предположить, что картина мира в их головах достаточно примитивная, а, значит, им не по силам создать высокое качество жизни вокруг себя.
В основном в лидерах города-миллионники. Но уже и относительно небольшие областные центры подтягиваются. Радует, что и в небольших населенных пунктах качество жизни растет.
Алексей Зубец: В нашем рейтинге стабильно высокие позиции занимают и не самые крупные российские города, например, такие, как Калуга, Вологда, Череповец, Сургут. Севастополь и Грозный, кстати, тоже далеко не миллионники.
А что по стране в целом с качеством жизни?
Алексей Зубец: Оно растет по всей стране. Помимо показателей качества жизни по городам, мы считаем и динамику по стране в целом. Итоговый индекс качества жизни, по предварительным данным за 2023 год, вырос до 98 пунктов и практически достиг показателей 1 квартала 2021 года, принимаемого за 100 пунктов. Положительная динамика имеется практически по всем компонентам. Исследования зафиксировали повышение оценок уровня благополучия, улучшение условий ведения бизнеса, снижение конфликтности социальных отношений и деструктивного поведения, а также тревожности среди населения. Есть также определенный прогресс в части оценок качества работы систем медицинского обслуживания и образования. Одновременно с этим, к сожалению, снизилась оценка доступности жилья.
И с чем связываете отрицательную динамику по доступности жилья?
Алексей Зубец: Тут все достаточно очевидно. Цены на новостройки растут быстрее, чем зарплаты. Поэтому, несмотря на большой объем строительства, недвижимость становится менее доступной для россиян. Ситуацию может изменить реформирование льготные ипотеки, которую сейчас обсуждают Минфин с Центробанком. Надеюсь, это поможет, и цены на жилье будут расти медленнее чем сейчас.
Итоги мониторинга качества жизни в городах.
К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Тула, Ярославль.
Выше всего оценивают доступность жилья жители Тюмени, Мурманска, Воронежа, Пензы, Липецка, Саратова, Брянска, Кургана, Сургута, Тулы.
Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец, Нижний Тагил, Новокузнецк.
Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Вологде, Севастополе, Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Калининграде, Махачкале, Владимире, Сочи, Владикавказе.
Самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения в следующих городах: Москва, Томск, Казань, Киров, Нижний Тагил, Тольятти, Мурманск, Тюмень, Череповец, Ижевск.
Менее всего деструктивное поведение распространено в Грозном, Владикавказе, Махачкале, Калининграде, Перми, Кирове, Череповце, На-бережных Челнах, Костроме и Симферополе.
Доступность культурных ценностей и качественного образования выше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Томске, Калининграде, Казани, Вологде, Перми Калуге и Уфе.
Меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта в Грозном, Белгороде, Севастополе, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Нижневартовске, Калининграде, Москве, Ставрополе и Махачкале.
Самые высокие оценки вклада городских властей в развитие экономики и городской социальной среды отмечены в Грозном, Рязани, Вологде, Чебоксарах, Перми, Набережных Челнах, Нижнем Тагиле, Ульяновске, Калуге, Воронеже.
Лидерами в части условий для ведения бизнеса являются Грозный, Набережные Челны, Киров, Казань, Томск, Нижний Тагил, Череповец, Белгород, Вологда и Владикавказ.
Лидеры по возможностям для инновационного развития — это Казань, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск.
Выше всего уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города в Екатеринбурге, Новосибирске, Севастополе, Грозном, Сочи, Томске, Краснодаре, Ижевске, Магнитогорске, а также в Симферополе.
Самый низкий уровень конфликтности в общественных отношениях в Грозном, Набережных Челнах, Севастополе, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Махачкале, Москве и Сочи.
Ниже всего тревожность населения в Туле, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Симферополе, Сочи, Самаре, Владимире, Оренбурге, Набережных Челнах и Воронеже.