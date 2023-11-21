09:52 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Как новогодние праздники повлияют на зарплату, объясняет юрист
Россиянам напомнили, как длинные выходные влияют на заработную плату.
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Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января, столь длинный перерыв в работе по разному скажется на зарплате россиян, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Он напомнил, что сотрудники, которые получают оклад, никаких изменений в заработной плате не заметят. По закону на оклад не влияет количество выходных дней в месяце, отметил юрист. Сотрудники, которые работают на условиях сдельной или почасовой оплаты труда, могут потерять в зарплате из-за длинных праздников, добавил он.
При этом, если сотрудника вызывают на работу в выходной или праздничный день, то заплатить ему должны в двойном размере либо предоставить дополнительный выходной день в удобное для работника время, объяснил эксперт.
Но из-за длинных праздников январь самый невыгодный месяц для отпуска, потому что чем меньше рабочих дней в месяце, тем невыгоднее использовать отпуск, рассказал Александр Южалин в беседе с РИА «Новости» (18+).