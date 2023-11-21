05:02 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровском крае активно обсуждают слова Путина о невозможности отмены «русской культуры»
Россия была есть и будет страной, которая имеет свою уникальную культуру.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Россия была есть и будет страной, которая имеет свою уникальную культуру. Это отметил Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.
В ходе выступления глава государства сделал несколько заявлений и поднял те вопросы, которые активно обсуждают россияне. Президент подтвердил ставший очевидным провал попыток отменить культуру России.
Культуру невозможно отменить
Президент прямо говорит, что для нас не пустой звук такие понятия как, традиции, религия, ценности. Именно на этих принципах держится наша многонациональность и многоконфессиональность, которые сегодня, по сути, уникальна для всего мира.
«Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему границ не знает. Так было всегда, так есть и так будет, безусловно, тем более в наше время бурного технологического прогресса, который создаёт и колоссальные возможности, но, конечно, и создаёт новые риски. Мы обязаны просчитывать последствия этих фундаментальных, тектонических процессов, достижений генетики, квантовой механики, технологий искусственного интеллекта, других новаторских направлений», — отметил глава государства.
Путин подчеркивает, что все попытки «отменить» русскую культуру у западного мира терпят провал. И глава государства явно дает понять, что он сделает все возможное, чтобы у заказчиков этих событий ничего не получилось.
Государство поддержит культуру
В своем обращении он также отметил, что на уровне государства культуре уделяется самое пристальное внимание. На ее развитие выделяются значительные средства, и снижать их не планируется. Помимо этого, будут найдены дополнительные резервы для того, чтобы поддерживать творческих деятелей и организации, программы охраны памятников и развития исторических городов. Планируется запускать уникальные проекты на основе цифровых решений. К примеру, такие, как уже действующая Пушкинская карта — программа для молодежи дает возможность каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет посещать за счет государства культурные учреждения.
Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз. Больше того, изменения в этой сфере видны не вооруженным взглядом как в самой стране, так и в нашем Хабаровском крае. Так, за последние годы в рамках национальных проектов сделан капитальный ремонт во многих культурных учреждениях по всему краю, открыты центры культурного развития, оснащены детские школы искусств. Хабаровский край, как регион с большими возможностями, набирает популярность такими культурными событиями как: «Рок над Амуром», «Анимур», «Амурские волны» и многие другие.
Владимир Путин подчеркнул, что настоящая культура никогда не умрет. Пока есть человек с его сердцем и душой, будет культура, а все остальное может создавать новые возможности.
Наводить мосты, искать новых партнеров
Культура в Хабаровске и Хабаровском крае также продолжает развиваться, несмотря на всевозможные санкции. В том, что в России невозможно отменить русскую культуру, о чем сказал глава государства, подтверждает и Иван Крюков, генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
«Попытки отмены культуры — заведомо провальные, ибо Россия богатая на традиции и обычаи и одновременно “твердая и гибкая”. Культура в Хабаровском крае переживает период интенсивного развития — проходят фестивали, ярмарки, яркие премьеры. В музейном разрезе имеются флагманские выставки из собственных коллекций, также из собраний ведущих федеральных музеев. Развиваются грантовые проекты, проходят гастроли и многое другое.
То, что снижается западный контент, это связано с санкциями, которые Запад сам и наложил. Нет худа без добра. Запад своими же руками снижает влияние на российскую молодежь через культурные продукты с их повесткой. Культурная глобализация сегодня является причиной подавления культур и увеличения конфликтного потенциала в мире.
Абсолютно верно сказано про музей как «объективный хранитель» памяти. Наши музеи выступают против фальсификации истории, пример — наш раздел экспозиции посвященный «Хабаровскому процессу». Мы, как сказал Президент, не закрываем ни окно, ни форточку, а бережно храним и изучаем культуру недружественных стран. Яркий пример — Японская коллекция нашего музея. Далее необходимо наводить мосты, искать новых партнеров. Сейчас это одна из главных задач дальновидных деятелей культуры. Именно в переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства".