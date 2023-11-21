04:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровские леопарды обживают Приморье
Спасенные из придорожного кафе хищники стали выходить к людям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморском парке «Белый лев» обживаются молодые леопарды, спасённые из придорожного кафе в Хабаровске. Сейчас хищники постепенно начинают доверять людям и выходить к посетителям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы сделали экспозицию с леопардами и гости к ним уже ходят. Но животные всё еще опасаются людей, поэтому из укрытий выходят редко. Тарзан выходит чаще, чем остальные леопарды, при появлении людей может затаиться, а может убежать. Анура выходит изредка. Когда она видит персонал — не боится, а вот посетителей ещё опасается, — сообщила сотрудник пресс-служба парка «Белый лев» Анна Стоюшко. Что касается их матери Влады, то ей организован отдельный выгул. Напомним, что ей уже 16 лет и с молодыми леопардами она старается не пересекаться.
На территории для хищников оборудована игровая площадка, мостики, деревья и оборудовано место для водоема. По традиции, за животными парка берут шефство спонсоры. В парке надеются, что у леопардов из Хабаровска появятся попечители.