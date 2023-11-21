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04:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Заболевших все больше: в Хабаровском крае растет число пациентов с ОРВИ и COVID-19

Число заболевших ОРВИ в Хабаровском крае выросло на 30 процентов за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Зарегистрирован значительный рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей — 30,5%. Повышение заболеваемости отмечено в 17 районах, и в шести из них превышен эпидпорог.

В регионе уже приняты меры по профилактике, ранней диагностике и лечению пациентов. Для госпитализации людей с тяжелыми и осложненными формами гриппа и ОРВИ предусмотрено 350 коек, с возможностью расширения до 413 мест при необходимости.

Ситуация с COVID-19 тоже остается напряженной. На текущий момент 348 человек находятся на лечении, 85% из них — амбулаторно. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 развернута 61 койка в больнице имени Войно-Ясенецкого и городской больнице имени Шевчук.

Всего в регионе функционируют 11 стационаров для специализированной медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, общее количество коек инфекционного профиля — 778.

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