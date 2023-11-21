Губернатор Красноярского края поручил наладить систему смс-оповещения жителей о ЧС

Заслушав доклады ответственных лиц, он дал ряд поручений.
Как отчитались представители МЧС, в результате разгула стихии самые серьезные повреждения получили кровли зданий жилых и социальных объектов, а также линии электропередач.
Погибших и травмированных нет. В настоящее время транспортное сообщение восстановлено в полном объеме, все дороги в проезжем состоянии, завалов от упавших деревьев нет.
Проблемой остается отключение электроэнергии. В целом оно коснулось 120 тысяч человек. К вечеру 20 ноября электроснабжение было восстановлено более чем на 70%, без электроэнергии оставались 35 тысяч человек в 147 населенных пунктах. Сложная обстановка наблюдается в Сухобузимском, Саянском и Ирбейском районах. Работа продолжается, к ликвидации аварий подключены энергетики из Тувы, Хакасии и Бурятии.
В Красноярске электроснабжение всех многоквартирных домов восстановлено, но в частном секторе без электричества 20 ноября оставалось 40 домов.
«Поручил правительству, если будет необходимо, выделить территориям финансовую помощь из резервного фонда края, — рассказал Михаил Котюков. — По работе энергетиков сделали выводы: необходима инвентаризация сетевых компаний, чтобы все они содержали свое хозяйство в дееспособном состоянии. В некоторых случаях, как с рядом многоквартирных домов в Красноярске, найти ответственных за сети и оперативное переподключение домов было невозможно».
Помимо этого, губернатор дал поручение наладить систему информирования жителей края через рассылку сообщений через операторов сотовой связи.