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06:24 (мск), источник: Newslab.ru

Губернатор Красноярского края поручил наладить систему смс-оповещения жителей о ЧС

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел совещание по вопросам устранения последствий ураганного ветра, который обрушился на регион 19 ноября.

Источник: Правительство Красноярского края

Заслушав доклады ответственных лиц, он дал ряд поручений.

Как отчитались представители МЧС, в результате разгула стихии самые серьезные повреждения получили кровли зданий жилых и социальных объектов, а также линии электропередач.

Погибших и травмированных нет. В настоящее время транспортное сообщение восстановлено в полном объеме, все дороги в проезжем состоянии, завалов от упавших деревьев нет.

Проблемой остается отключение электроэнергии. В целом оно коснулось 120 тысяч человек. К вечеру 20 ноября электроснабжение было восстановлено более чем на 70%, без электроэнергии оставались 35 тысяч человек в 147 населенных пунктах. Сложная обстановка наблюдается в Сухобузимском, Саянском и Ирбейском районах. Работа продолжается, к ликвидации аварий подключены энергетики из Тувы, Хакасии и Бурятии.

В Красноярске электроснабжение всех многоквартирных домов восстановлено, но в частном секторе без электричества 20 ноября оставалось 40 домов.

«Поручил правительству, если будет необходимо, выделить территориям финансовую помощь из резервного фонда края, — рассказал Михаил Котюков. — По работе энергетиков сделали выводы: необходима инвентаризация сетевых компаний, чтобы все они содержали свое хозяйство в дееспособном состоянии. В некоторых случаях, как с рядом многоквартирных домов в Красноярске, найти ответственных за сети и оперативное переподключение домов было невозможно».

Помимо этого, губернатор дал поручение наладить систему информирования жителей края через рассылку сообщений через операторов сотовой связи.

«Учитывая комментарии в социальных сетях, акцентировал внимание главы МЧС России по краю Игоря Лисина, что смс-оповещение 19 ноября увидели не все. Он пообещал разобраться, как отработали сотовые компании в рамках договоров с муниципалитетами. Хотя этот способ оповещения является дополнительным, считаю, его охват должен быть больше».

Михаил Котюков
губернатор Красноярского края
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