Зиму как 22 года назад предсказали синоптики в Казахстане

Эта осень, по словам синоптиков, стала самой теплой за последние годы. На погоду в большинстве областей влияли воздушные массы из районов Ирана и Средиземного моря. Однако специалисты предупреждают, что уже в среду сильные осадки обрушатся на запад и северо-запад страны. Чуть позже доберутся дожди до юга и юго-востока Казахстана.
По всей республике ожидается ветер с порывами до 28 метров в секунду. На севере ждут метель и гололед.
. «К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2−12 мороза, на востоке республики — повышение температуры ночью от 8−13 мороза до 0−5 тепла, на остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Алуа Саханова.
При этом, как прогнозируют специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет. Тем не менее аномалией специалисты это не считают.
«Зима 2023−2024 года ожидается по сценарию зимы 2001−2002 года, то есть теплой и с большим количеством осадков. В предстоящую зиму температурный фон по Казахстану ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1−2 градуса. В экстремально теплые годы среднемесячная температура воздуха по многолетним данным превышала норму на 4−10 градусов», — рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова.
В начале нового года в Казахстане, по прогнозам синоптиков, будет часто идти снег. Жители севера, востока и центра страны должны подготовиться к сильным морозам. Столбики термометров опустятся до −20…-25 градусов, а в отдельных районах северных регионов до 32 градусов мороза.
Больше повезет жителям юга, где прогнозируют плюсовую температуру. Примерно такой же прогноз дают синоптики и на февраль. Весна же, как ожидают метеорологи, будет даже теплее, чем обычно.