07:54 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирске наступит потепление к концу недели
Очередная оттепель придёт в Новосибирске в конце ноября.
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Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, в Новосибирске в ближайшие три дня будет солнечно и прохладно. Температура воздуха составит −8 градусов. А уже к четвергу нагрянет потепление до 0 градусов.
В ночь на 21 ноября температура опустится до −10 градусов, днём потеплеет до −6. Также днём будет юго-восточный ветер 2−7 метров в секунду.
Уже в среду ночью похолодает до −12 градусов, а днём синоптики прогнозируют до −4 градусов.
В четверг днём резко потеплеет до 0 градусов. При этом на дорогах будет присутствовать гололедица.
Выходные порадуют жителей Новосибирска теплом от 0 до +2 градусов.
Напомним, что в Новосибирске похолодает до −30 градусов в декабре месяце.