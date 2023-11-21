05:44 (мск), источник: АиФ Красноярск
Часть нацпарка «Красноярские Столбы» закрыли из-за прошедшего урагана
На данный момент для посетителей открыты пять туристических маршрутов.
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Часть «Красноярских Столбов» закрыли из-за прошедшего урагана, сообщают в пресс-службе национального парка. На самых посещаемых туристических тропах образовались завалы из упавших веток и деревьев, в том числе вываленных с корнем.
По данным метеорологической станции «Нарым», порывы ветра в скальном районе «Красноярских Столбов» достигали 20 м/с. Специалисты уже парка расчистили большую часть территории, но, тем не менее, возможность падения сухостойных деревьев в ветреную погоду сохраняется.
«Согласно данным лесопатологического мониторинга, лесные насаждения на территории национального парка находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, в связи с катастрофическим усыханием пихтовых древостоев из-за распространения короеда — полиграфа уссурийского», — заместитель директора нацпарка по охране Иван Кириллов.
Часть национального парка временно закрыли. На данным момент для посетителей открыты пять туристических маршрутов: «Природа — великий скульптор», «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку» и Климатический маршрут со стороны «Бобрового лога».
Остальная часть рекреационной зоны, в том числе Каштаковская тропа, временно закрыта из-за высокого риска падения сухостойных деревьев. Добавим, что сотрудники «Столбов» просят горожан не ходить в рекреационную зону при порывах ветра больше 10 м/с.