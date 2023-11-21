В иркутской гимназии № 25 открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Эдуарда Дьяконова

На торжественной церемонии присутствовали мэр областного центра Руслан Болотов, депутат городской Думы Алексей Вепрев, мама бойца Ольга Дьяконова, педагоги и школьники.
«Иркутск делает все для того, чтобы память о земляках жила: в их честь проводим значимые мероприятия, устанавливаем мемориальные доски. Они отстаивают независимость России, покой граждан порой ценой собственной жизни. Это наши долг и святая обязанность — отдавать дань уважения нашим защитникам, нашим героям», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Право сидеть за такой партой получат гимназисты, имеющие успехи в учебе, принимающие участие в жизни школы, города и региона. На ученическом столе размещена фотография Эдуарда, его биография и история подвига.
«Мой сын с детства мечтал стать военным. Всегда проявлял активную гражданскую позицию. Не был равнодушен к просьбам близких, учителей, одноклассников, постоянно приходил на помощь. И я благодарна всем, кто помнит о нем. Таких людей мы не должны забывать», — сказала мама Эдуарда Ольга Дьяконова.
Иркутянин служил по контракту радистом-разведчиком 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии. 24 марта 2022 года в Мариуполе он ценой своей жизни спас боевых товарищей: накрыл собой гранату. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Эдуард Дьяконов удостоен высшей государственной награды.
Федеральный проект «Парта героя» инициирован партией «Единая Россия». Его реализуют в школах по всей стране. Основная цель — сохранить память о людях, проявивших героизм при защите Родины и исполнении боевых задач, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.