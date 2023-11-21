06:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Причиной мощного урагана в Сибири стал активный холодный фронт
Его последние отзвуки испытали на себе Иркутская область и Байкал.
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Мощный ураган, который обрушился на Сибирь 19 ноября, был связан с прохождением очень активного холодного фронта. Об этом сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, Иркутская область и Байкал испытали на себе его последние отзвуки 20 ноября. В настоящее время циклон должен несколько снизить свою активность, пишет ИА IrkutskMedia.
Между тем, как подчеркнул исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин, появление такого циклона в нынешнем сезоне является довольно необычным явлением, которое может свидетельствовать о перестройке всей климатической системы. В итоге изменение климата сопровождается как глобальным потеплением, так и ростом частоты и вероятности экстремальных погодных явлений, передает издание «Известия».
В связи с этим, уточняет эксперт, осенние ураганы могут стать ежегодными, а их частота будет нарастать все ближайшие 100 лет. В зоне риска находятся районы, расположенные в средних широтах.
Напомним, что мощный ураган обрушился на Сибирь 19 ноября. Были повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. Есть как пострадавшие, так и погибшие.
Вечером непогода добралась и до некоторых районов Иркутской области. В ряде населенных пунктов была отключена электроэнергия. Особенно стихия разбушевалась в Нижнеудинском, Тайшетском районах, а также в Братске. Местные жители делились фото и видео с последствиями сильного ветра в соцсетях.