05:49 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярском крае 21 ноября ожидается похолодание до −30 градусов
Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.
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На севере центральных районов Красноярского края 21 ноября ожидается похолодание до −30 градусов. Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.
Также специалисты сообщают, что в Красноярском крае, Туве и Хакасии образовалась гололедица на загородных трассах. Кроме того, в горных районах трёх регионах лавиноопасно.
В МЧС и ГИБДД напоминают, в случае ЧС и происшествий сообщите об этом по номеру экстренных службы: «112».
По данным Гидрометцентра, в Красноярске 21 ноября будет до −12 градусов днём, ночью — до −16 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.