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05:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае 21 ноября ожидается похолодание до −30 градусов

Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 2 м/с 57% 768 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

На севере центральных районов Красноярского края 21 ноября ожидается похолодание до −30 градусов. Об этом предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.

Также специалисты сообщают, что в Красноярском крае, Туве и Хакасии образовалась гололедица на загородных трассах. Кроме того, в горных районах трёх регионах лавиноопасно.

В МЧС и ГИБДД напоминают, в случае ЧС и происшествий сообщите об этом по номеру экстренных службы: «112».

По данным Гидрометцентра, в Красноярске 21 ноября будет до −12 градусов днём, ночью — до −16 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Во время загрузки произошла ошибка.
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