09:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Переплата в два раза! Эксперт рассказала, как снизить плату за отопление
Специалисты объяснили, по какой причине граждане в два раза переплачивают за тепло в доме.
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Часть граждан России переплачивает за отопление в два раза, и при этом в квартирах не жарко, рассказала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Всего одно открытое окно в подъезде может серьезно повысить расходы жильцов дома на отопление, предупредила Вепрецкая. По её словам, в домах с низким классом энергоэффективности при открытых окнах в подъезде переплата за тепло может удвоить сумму в квитанции. В некоторых случаях управляющие компании даже убирают ручки с окон, чтобы их невозможно было открыть во время отопительного сезона, добавила эксперт.
Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов объяснил, что до 80% тепла здания теряет через наружные стены и окна. Если открыть всего 10% окон в подъездах, то потеря тепла увеличится на 3%, отметил он. Кажется что, это немного, но нужно понимать, что заплатить за эти потери тепла придется собственникам квартир в доме, и суммы в квитанциях вырастут на 10%, подчеркнул Рубцов.
Кроме этого, открытые окна в подъезде во время сильных морозов могут привести к тому, что перемерзнут стояки отопления, что приведет к серьезным последствиям для всего дома, пишет РИА «Новости» (18+).