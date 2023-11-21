08:01 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске продолжают устранять последствия снежного циклона
Улицы чистят от снега и обрабатывают противогололёдной смесью.
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В Хабаровске продолжают устранять последствия снежного циклона. По поручению мэра Сергея Кравчука уборка проводится во всех районах города. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации.
В ночь на 20 ноября сотрудники городских управляющих предприятий «Южное», «Север» и «Восток» проводили уборку улиц в различных районах города. В рамках работ была очищена проезжая часть, прибордюрные зоны, остановки и парковочные карманы. Кроме того, был осуществлен вывоз снега и обработка улиц противогололедной смесью.
«Работы были проведены по следующим улицам: Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Волочаевская (от Уссурийского бульвара до Муравьёва-Амурского с обеих сторон), Тургенева (от Ленина до Муравьёва-Амурского), Карла Маркса (от развязки Ленинградская в сторону Комсомольской площади), Комсомольская (от Муравьёва-Амурского до Амурского бульвара с обеих сторон), Ленина (от площади Славы в сторону Ленинградской), Юности, Космическая, Калараша и Королёва», — перечислили в мэрии.
Представители городского управляющего предприятия «Север» осуществляли работы по поддержанию чистоты на улицах Кировского и Краснофлотского районов. А работники городского управляющего предприятия «Восток» проводили уборку от снега и наледи на Привокзальной площади, Краснодарском проезде, спуске к Серышева от железнодорожного вокзала. Также были очищены остановка «Автовокзал», улица Краснодарская, территория у Краевой больницы № 1, Детская железная дорога и железнодорожный вокзал.
«Мы столкнулись с непростым периодом. Снегопады непрерывно обрушиваются на столицу края. В связи с этим дорожные службы работают в круглосуточном режиме, без выходных. Для проведения уборки снега задействованы все подразделения администрации и связанные организации города. Мы продолжим активную работу до полного устранения последствий циклона».