10:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Мокрый 72-часовой снегопад зарядит по Владивостоку — известны даты
Синоптики рассказали, когда осадки придут в столицу ДФО.
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Приморские синоптики рассказали, когда непогода снова «зарядит» по Владивостоку. Как уточнили специалисты метеорологического портала Gismeteo, мокрый снег сразу на три дня придет в столицу ДФО. При этом температурный фон может опуститься до −6 градусов.
По словам специалистов, в понедельник, 27 ноября, во Владивостоке ожидается мокрый снег. При этом погода будет облачной, а столбики термометров останутся в значениях от −3 до −6 градусов.
Во вторник, 28 ноября, осадки продолжатся, а температурный фон останется в пределах предыдущего дня.
В среду, 29 ноября, осадки могут усилиться, а порывы ветра достигать 8 м/с. Однако температурный фон повысится и останется в пределах от −1 до −3 градусов.