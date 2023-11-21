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10:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мокрый 72-часовой снегопад зарядит по Владивостоку — известны даты

Синоптики рассказали, когда осадки придут в столицу ДФО.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 768 мм рт. ст. +8°
Источник: PrimaMedia.ru

Приморские синоптики рассказали, когда непогода снова «зарядит» по Владивостоку. Как уточнили специалисты метеорологического портала Gismeteo, мокрый снег сразу на три дня придет в столицу ДФО. При этом температурный фон может опуститься до −6 градусов.

По словам специалистов, в понедельник, 27 ноября, во Владивостоке ожидается мокрый снег. При этом погода будет облачной, а столбики термометров останутся в значениях от −3 до −6 градусов.

Во вторник, 28 ноября, осадки продолжатся, а температурный фон останется в пределах предыдущего дня.

В среду, 29 ноября, осадки могут усилиться, а порывы ветра достигать 8 м/с. Однако температурный фон повысится и останется в пределах от −1 до −3 градусов.

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