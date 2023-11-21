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07:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Названы китайские марки авто, которым не страшны российский климат и коррозия

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ФедералПресс. Автоэксперты выяснили, какие автомобили китайских брендов меньше всего подвержены появлению коррозии. Именно на эти марки следует обратить внимание российским водителям.

Источник: AP 2023

Как рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, больше всего к ржавчине устойчивы китайские автомобили брендов Chery, Haval и Geely. Среди них — Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas.

Специалисты отмечают, что автомобили Geely Atlas имеют плотное заводское антикоррозийное покрытие на днище, а Haval Jolion — кузов, обработанный гальванической оцинковкой разными методами. Благодаря этому первые признаки ржавчины могут появиться через 13 лет эксплуатации иномарки.

Что касается японских автомобилей, то, по мнению эксперта, меньше всего подвержены ржавчине такие автомобили, как Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России продолжает расти спрос на китайские автомобили, однако главной проблемой для их владельцев остается недоступный ремонт и обслуживание.

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