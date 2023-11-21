06:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Эксперты рассказали о самых дефицитных специальностях в Иркутской области
В Иркутской области наблюдается дефицит дворников, токарей и врачей.
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Эксперты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснили, какие специальности на начало ноября в Иркутской области самые дефицитные.
— Лидерами рейтинга стали дворники. На одну вакансию приходится всего 0,5 резюме. Подобная ситуация у врачей (0,7 резюме) и токарей (0,9 резюме), — говорят эксперты.
У этих трех специальностей количество активных вакансий превышает количество резюме. Кроме того, в рейтинг вошли такие специалисты, как автомойщики (1 резюме на вакансию), автомеханики (1,2 резюме). После них идут повара и сварщики (по 1,3 резюме), главные врачи (1,4), электромонтажники (1,5), прорабы и машинисты (по 1,7). Последнее место в топе дефицитных специальностей занимают монтажники (1,8 резюме на вакансию).