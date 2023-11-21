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07:49 (мск), источник: Primgazeta.ru

Подозрительно острый: партию китайского перца задержали в Приморье

Овощ заражен опасным патогеном.

Источник: Primgazeta.ru

В Приморье Управлением Россельхознадзора предотвращен ввоз двух партий острого перца из КНР

В ноябре текущего года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора предотвращен ввоз двух партий свежего острого перца из КНР общим весом 795 кг в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта.

— Управлением Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» в ходе проведения государственного контроля за импортной продукцией: партиями томатов, сладкого и острого перца и баклажанов — были отобраны образцы продукции для проведения лабораторных исследований. Партии были проверены на 16 видов карантинных для ЕАЭС объектов, — уточнили сотрудники фитосанитарного ведомства.

В образцах свежего острого перца выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), являющийся опасным патогеном. Он может буквально за неделю погубить все выращенные в теплице растения.

Управлением Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска указанных партий в оборот.

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