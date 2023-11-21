07:47 (мск), источник: Комсомольская правда
«Проверяла комиссия из Токио, перевозки прекратятся»: Япония не церемонилась с российским рейсом из Владивостока
Возобновленные месяц назад перевозки из Владивостока в Японию прекратились.
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Японские власти заставили свернуть рейсы паромов по маршруту Владивосток — Отару — Владивосток, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток». Перевозчик подтвердил информацию.
Вот что произошло. По информации нескольких японских СМИ, судно «Плейона», прибывшее в порт Отару, не соответствует правилам безопасности. Комиссия Страны восходящего солнца якобы нашла аж 20 нарушений. Более того, проверяющие заявили, что осмотр при этом проводился не слишком строго.
Немного иначе произошедшее видят владельцы судна — «Восток Тур». Корреспонденту «КП» удалось пообщаться с представителем компании о сложившейся ситуации. Условия, по мнению перевозчика, оказались затруднительны для дальнейшей работы. И это при том, что ранее судну компании рекомендовали не заходить в еще один порт — Нанао. По информации медиа, это было связано с недовольством местных жителей.
«Документально достаточно сложно подтвердить произошедшее. Однако можно сказать, что условия, с которыми мы столкнулись при работе в портах Японии оказались для нас неприемлемыми. Японская сторона давила на наших агентов, с которыми мы сотрудничали, сначала в Нанао, потом и в Отару», — рассказал представитель «Восток Тур».
«Когда мы заходили в Отару, судно подверглось доскональной проверке. Для встречи прилетела комиссия из Токио в составе девяти человек. Примечательно это потому, что обычно в таких случаях проверяют лишь два специалиста. В исключительных случаях — три. Они перевернули на судне все, выявили недостатки и потребовали их немедленно устранить. При строительстве и реконструировании судна все конструктивные детали были согласованы. Мы неоднократно проходили подобные проверки и в России, и в Японии. В том числе в портах Нанао и Отару. Однако теперь наше судно перестало подходить под их стандарты», — уточнили в компании.
Так как при следующем заходе в японский порт судно обещали арестовать, «Восток Тур» решила прекратить работу с островной страной. «Плейона» вернется на Камчатку и будет заниматься перевозками на территории дальневосточных морей.
Отдельно в «Восток Туре» заметили, что агенты на Японской стороне, с которыми велась работа, теперь стараются не афишировать связи с Россией. Юридическое лицо в порту Нанао, которое ранее сотрудничало с «Восток Тур», уже «терпит неприятности». Туристическая компания вернула пассажирам деньги и информирует, что рейсы не будут осуществляться до более благоприятной обстановки. Это был первый морской пассажирский рейс из Приморья в Японию за долгое время.
Напомним, о возобновлении перевозок в Японию «Комсомольская правда» сообщала еще 25 октября. Тогда «Плейона» только начала совершать свои рейсы и не успела столкнуться с крупными проблемами.