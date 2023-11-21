Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК рассказал, что его ведомство сейчас работает над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение.
«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше: принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — сказал Егоров.
По словам главы ФНС, социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.
Егоров также отметил, что по НДФЛ уже сократили сроки возврата денег, а по НДС более 80% возвращают в течение месяца.
Упростить получение социальных налоговых вычетов без обязательного заполнения налоговой декларации правительство предлагало в декабре 2014 года. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в 2015-м, а в прошлом году к уже имеющимся на тот момент добавились вычеты за спортивно-оздоровительные услуги. Чтобы их оформить, нужно подтвердить получение услуг с помощью документов, подтверждающих расходы, — копий договоров и кассовых чеков об оплате услуг. В ФНС рассчитывают освободить граждан от этой необходимости.
В минувшем феврале о необходимости увеличить социальные налоговые вычеты (до этого времени верхняя планка была ограничена суммой 120 тыс. руб. за календарный год) заявил президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. Глава государства тогда подчеркнул, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность и чтобы тот предоставлялся в «проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан».
В апреле соответствующий закон приняла Госдума. Речь шла об увеличении размера социальных налоговых вычетов по расходам на образование, лечение и покупку лекарств (с ограничением верхней планки 150 тыс. руб.).