Лед покроет Приморье: в ближайшие дни прогнозируют неустойчивую погоду

«В Приморье при южном ветре приносит много теплого воздуха. Но уже в четверг через край пройдет атмосферный фронт, который принесет сначала снег, переходящий в дождь, а потом, наоборот, дождь, переходящий в снег», — рассказал он.
Перепады температур станут причиной льда на дорогах и его налипания на другие поверхности. После прохождения фронта в регион придет холодная воздушная масса, из-за чего станет значительно холоднее.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в четверг регион окажется во власти циклона, на большей территории края пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и снега с дождем. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Днем осадки пойдут на убыль, но усилится северо-западный ветер.