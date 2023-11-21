Главное
Спецоперация на Украине
07:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Лед покроет Приморье: в ближайшие дни прогнозируют неустойчивую погоду

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ФедералПресс. Главный синоптик Приморья Борис Кубай предупредил о гололеде на фоне переменчивой погоды. В ближайшие дни в регионе дождь будет сменяться снегом, а потепление — морозами.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 61% 768 мм рт. ст. +13°
Источник: Мэрия Хабаровска

«В Приморье при южном ветре приносит много теплого воздуха. Но уже в четверг через край пройдет атмосферный фронт, который принесет сначала снег, переходящий в дождь, а потом, наоборот, дождь, переходящий в снег», — рассказал он.

Перепады температур станут причиной льда на дорогах и его налипания на другие поверхности. После прохождения фронта в регион придет холодная воздушная масса, из-за чего станет значительно холоднее.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в четверг регион окажется во власти циклона, на большей территории края пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и снега с дождем. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Днем осадки пойдут на убыль, но усилится северо-западный ветер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эксперт о переходе нефтегазовых заводов на неоригинальные запчасти: «Сразу
Новые авиарейсы могут связать Владивосток и КНДР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта