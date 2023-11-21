07:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Как не остаться без газа: правила обслуживания оборудования изменились в Хабаровском крае
Жителям Хабаровского края объяснят новые правила обслуживания газовых приборов.
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Недавно произошли правовые изменения в области обеспечения безопасности при использовании газового оборудования в многоквартирных и частных домах. В связи с этим 22 ноября в 15:00 на официальных страницах правительства Хабаровского края в социальных сетях состоится прямой эфир, посвященный нововведениям.
Об изменениях в правилах обслуживания газового оборудования расскажет Алексей Чайко, главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Мероприятие будет организовано при поддержке ЦУР Хабаровского края.
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