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07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Как не остаться без газа: правила обслуживания оборудования изменились в Хабаровском крае

Жителям Хабаровского края объяснят новые правила обслуживания газовых приборов.

Источник: Комсомольская правда

Недавно произошли правовые изменения в области обеспечения безопасности при использовании газового оборудования в многоквартирных и частных домах. В связи с этим 22 ноября в 15:00 на официальных страницах правительства Хабаровского края в социальных сетях состоится прямой эфир, посвященный нововведениям.

Об изменениях в правилах обслуживания газового оборудования расскажет Алексей Чайко, главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Мероприятие будет организовано при поддержке ЦУР Хабаровского края.

Задать свой вопрос можно в комментариях под постами в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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